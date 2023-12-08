10 декабря
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Экономика

Надоили на рекорд. Животноводство на Алтае обновит исторический максимум

В 2023 году надои молока в Алтайском крае, вероятнее всего, превысит 6 тыс. кг на одну корову. Об этом 6 декабря на совещании, посвященном развитию АПК, рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Межин. По его словам, это далеко не предел.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе.
Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе.
Анна Зайкова

По предварительным данным ведомства, производство молока в Алтайском крае по всем категориям хозяйств в 2023 году может составить 1,1 млн тонн, что 2,3% меньше, чем годом ранее.

В личных подсобных хозяйствах выпуск молока снижается, зато растет у "индустриалов". Сельхозорганизации и фермерские хозяйства нарастят производство, по оценке, на 2,1%.

Увеличился и средний надой на одну корову, ожидается, что по 2023 году он превысит 6 тыс. кг.

Молочный комплекс &quot;Яново&quot; в Заринском районе.
Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе.
Анна Зайкова

"По надоям в текущем году весь Алтайский край перешагнет рубеж 6 тыс. кг на одну корову. Но думаю, что это не предел. И в ближайшем будущем надо стремиться к 6,5 тыс. кг по красной степной породе коров, по Голштинской породе - 8 тыс. кг молока", - рассказал Сергей Межин.

По данным Алтайкрайстата, надои в регионе растут ежегодно. Если в 2018 году это было 4,8 тыс кг на корову, в 2022-ом - 5,8 тыс. кг молока.

"Впервые Алтайский край перешагнул рубеж в 3 тыс. кг молока на фуражную корову в 2003 году. Счастья тогда не было предела. Я помню, работал в тот момент в Кулундинском районе. А сейчас мы говорим о надоях в 6 тыс. кг молока, почему не слышу радости?" - рассказал вице-губернатор Александр Лукьянов.

Молочный комплекс &quot;Яново&quot; в Заринском районе.
Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе.
Анна Зайкова

По оценке минсельхоза, в 2023 году производство скота и птицы на убой составит 271,9 тыс. тонн (107,2% к уровню 2022 года), яйца перевалит за 1,1 млрд штук (101,8%).

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