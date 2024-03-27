Перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг»

МТК «Север-Юг» предусматривает три основных маршрута до порта Бендер-Аббас (южное побережье Ирана):
- Восточный: через Казахстан и Туркменистан.
- Западный: отправки из России через Азербайджан.
- Транскаспийский: через порты Астрахань, Оля, Махачкала.
- Из порта Бандер-Аббас грузы следуют через Персидский залив морем в страны назначения.
Основные преимущества перевозок по МТК «Север-Юг»:
- контейнер едет за одной пломбой (без перетарок) из страны отправления, что сводит к нулю возможность кражи/повреждения грузов;
- перевозка в одном контейнере без перевыпуска сертификатов на карантинные грузы после смены тары;
- обширная география отправок;
- отсутствие зависимости от погодных условий;
- прогнозируемые сроки доставки;
- принимаются все грузы без санкционных ограничений (кроме опасных грузов).
ОАО «РЖД» для упрощения доступа к перевозкам по МТК «Север-Юг» предлагает сервис по доставке грузов, включающий в себя:
- оформление перевозочных документов (в т.ч. оформление коносамента)
- предоставление вагонов;
- погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, выгрузка, перегруз, перевалка);
- отправление в составе контейнерного поезда;
- оплата железнодорожного тарифа по территории РФ;
- экспедирование по территориям иностранных государств;
- морской фрахт и др.
С Западно-Сибирской железной дороги к отправке по МТК «Север-Юг» предъявляются преимущественно такие грузы, как продукты перемола, лесные грузы, нефть и нефтепродукты, кокс, каменный уголь и грузы в контейнерах.
В настоящее время странами-участницами коридора прорабатываются совместные проекты, позволяющие раскрыть потенциал МТК «Север-Юг». Они направлены на создание новых, актуальных для рынка сервисов, будь то перевозки сельскохозяйственной и промышленной продукции или регулярные контейнерные отправки. Прорабатываются также механизмы дополнительной поддержки российских производителей совместно с Российским экспортным центром.
МТК «Север-Юг» обладает значительным потенциалом в части развития грузовой базы логистических маршрутов, что создает условия для роста товарооборота и выхода на новые перспективные рынки сбыта.
По вопросам организации перевозок грузов по МТК «Север-Юг» обращайтесь в Центр продажи услуг ОАО «РЖД» по телефону 8 (3852) 29-39-94 или по электронной почте sales-barnaul@wsr.rzd.ru.
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