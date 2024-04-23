Барнаульскую фирму владельца «Титов Арены» обязали вернуть 275 млн за завышенные цены на уголь

Фирму «Арена», принадлежащую владельцу ряда бизнесов и спортивных объектов в Алтайском крае Михаилу Дроздову, суды двух инстанций обязали вернуть более 275 млн рублей – сумму, превышающую ее годовую выручку за 2023 год. Фирма поставила уголь на Яровскую ТЭЦ по муниципальному контракту, условия которого были утверждены органами власти. Но судьи исходили из того, что цены на топливо оказались выше рыночных, и излишне выплаченные поставщику средства он обязан вернуть.

С чего все началось

Фирма «Арена» победила в аукционе на поставку угля для ТЭЦ Ярового в июне 2022 года. В городе-курорте в то время сохранялся режим повышенной готовности – ввели его, если помните, из-за серьезных проблем с отоплением города.

Правительство края помогло городу: выделило муниципальному бюджету целевой трансферт из краевого - в том числе на закупку топлива для проблемной электростанции. В целом 2022 году городу пришли большие деньги: 1,48 млрд рублей.

Для сравнения: по прогнозу на 2022 год, утвержденному депутатами Ярового, доходы бюджета города должны были составить 353 млн рублей.

Вскоре «Центр госзакупок Алтайского края» объявил аукцион на поставку более 66 тыс. тонн угля марки ССр для муниципального предприятия «ЯТЭК», оператора ТЭЦ и теплосетей в Яровом.

Уголь на ТЭЦ Ярового. Altapress.ru

Начальная цена лота составила 719,4 млн рублей. «Арена» выиграла торги, немного сбавив ее - до 719 млн. Уголь был поставлен, оплачен.

И все бы ничего, если бы в конце того же 2022 года Счетная палата региона не проверила целевое использование бюджетных средств. Она пришла к неутешительному выводу: цены на уголь были выше рыночных.

МУП «ЯТЭК» - муниципальное унитарное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс»

Что потребовал получатель угля

Судебный иск к «Арене» подало в арбитражный суд муниципальное предприятия «ЯТЭК» еще в 2023 году. Предприятие требовало признать контракт на поставку угля недействительным. Но только в части переплаты из-за завышения цен, которую оно просило вернуть на свой счет.

Требования предприятия поддержали в правительстве края, администрации Ярового и региональной прокуратуре.

Правительство АК на ТЭЦ Ярового. Altairegion22.ru

«Контракт на поставку каменного угля от 26 июля 2022 года заключен МУП «ЯТЭК» и ООО «Арена» с нарушением принципа добросовестной̆ ценовой конкурентности, что является злоупотреблением правом», - утверждал на суде представитель регионального правительства.

Почему цену сочли завышенной, несмотря на двойную проверку

Самые, пожалуй, горячие споры вызвала точка отсчета: цена угля, от которой стартовал аукцион. Ее рассчитал заказчик – МУП «ЯТЭК» - на основе двух коммерческих предложений.

Представитель «Арены» настаивал: цену перед началом аукциона не раз проверили, она прошла две стадии контроля со стороны независимых друг от друга комиссий.

Однако прокуратура ссылалась на материалы предварительного расследования дела о мошенничестве Андрея Харченко, бенефициара одной из угольных фирм («Запсибэнерготрейд»).

ТЭЦ в Яровом. СУ СК РФ по Алтайскому краю

Якобы на следствии стало известно, что Харченко, действуя совместно с руководителями «Арены» и «Кузбассуглеснаба», изготовил коммерческое предложение от своей фирмы с заведомо ложными сведениями о цене угля. Получалось, что при обосновании начальной цены аукциона МУП опирался на завышенные цены.

Отметим, что ссылки на то, что эта договоренность была в дальнейшем доказана в суде по уголовному делу Харченко, в материалах арбитража нет.

Более того, как полагали в прокуратуре, МУП нарушил методику расчета начальной цены угля – использовал сведения только от двух фирм, а надо было изучить и вывести среднее из трех коммерческих предложений.

При этом сведения в этих двух коммерческих предложениях оказались несопоставимые: одна фирма, например, указала цену с НДС, другая – без оного. В итоге цена угля, с которой начался аукцион, не соответствовала реальности и была необоснованной, считали оппоненты «Арены».

ТЭЦ Ярового. Altairegion22.ru

Почему аукцион сначала признали законным, а потом незаконным

Споры в суде вызвал и вопрос, как оценить результаты аукциона.

В ходе процедуры две фирмы предложили цены намного ниже начальной: одна («Кузбассуглеснаб» Сергея Курдюмова) - 6 695,17 рублей за тонну. Другая («Карбо-Трейд», Владимир Голоскоких) - 6 749 рублей.

Но в аукционе фирмы не участвовали: их заявки отклонили, так как они не предоставили нужные документы. Контракт заключили с «Ареной» по цене 10 893,94 рублей за тонну угля.

Между тем, представитель «Арены» напомнил: после аукциона финкомитет администрации Ярового не обнаружил в нем нарушений и согласовал заключение контракта.

Яровое. Скриншшот видео "Непутевые заметки"

Но на выводы суда оказало влияние, во-первых, показания в ходе расследования уголовного дела. Во-вторых, ценовые заявки от «Кузбассуглеснаба» и «Карбо-Трейда». Логика тут такая: раз фирмы предложили такие цены – значит, таков их рыночный уровень.

Именно такой позиции придерживалась Счетная палата, выясняя, какова цена на рынке: взяла ценовые предложения «Кузбассуглеснаба» и "Карбо-Трейда" и вычислила среднее арифметическое: 6 722,09 рублей тонна.

Если бы закупка прошла по такой цене, контракт на поставку 66 тыс. тонн угля для Яровской ТЭЦ обошелся бы на 275,9 млн рублей меньше. На суде «Арена» предлагала провести экспертизу, какая цена на самом деле является рыночной для этой марки угля. Суд не увидел в этом необходимости.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Что решил суд

Требования МУП «ЯТЭК» были удовлетворены, контракт признана частично недействительно, «Арене» надлежит вернуть МУПу несновательное обогащение - 275,9 млн рублей. Эту сумму вывели, умножив 66 138,9 тонн на среднерыночную (по рассчетам Счетной палаты) цену - 6 722,09 рублей.

Решение Арбитражного суда Алтайского края, вынесенное 9 января, в апреле затвердил и Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске.

Сумма, которую надлежит вернуть «Арене» муниципальному предприятию, на 22% превышает ее годовую выручку в 2023 году: 225 млн рублей, согласно порталу «Прозрачный бизнес».

Михаил Дроздов. Фото: Анна Зайкова.

Пять фактов о фирме «Арена» и ее собственнике

Учредитель и генеральный директор «Арены» – Михаил Дроздов.

Дроздов также является председателем правления компании «Редукционно-охладительные установки». Он владелец Дворца спорта «Титов Арена».

Основной вид деятельности «Арены» - строительство жилых и нежилых зданий, оптовая торговля твердым топливом – один из дополнительных видов.

«Арена» выиграла несколько тендеров на строительство. Так, в 2019 году сообщалось, что Дроздов построит в Улан-Удэ ледовый дворец. В 2020 году речь шла о том, что «Арена» выполнила реконструкцию хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов» в Новокузнецке. А в 2021 году фирма заключила контракт на выполнение работ по объекту «Крытый каток с искусственным льдом по ул. 65-летия Победы» в Пензе.

Дроздов по-прежнему значится руководителем хоккейного клуба «Динамо-Алтай» (хотя и раздумывал об уходе). Он, кроме того, председатель барнаульской общественной организации «Федерация хоккея с шайбой».

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