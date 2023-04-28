У алтайской ТЭЦ, в развитие которой делают миллиардные вложения, в очередной раз сменился директор

У муниципального предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» (ЯТЭК), управляющего электростанцией в алтайском городе Яровом, вновь сменился руководитель, следует из единого государственного реестра юрлиц. За последние пять лет директорами предприятия побывали семь человек. Впрочем, новый руководитель пока работает в статусе и.о.

Новое лицо

И.о. директора МУП «ЯТЭК» 24 апреля назначен Михаил Кохан, указывает ЕГРЮЛ. Причину смены руководства администрация Ярового пока не комментировала.

Ранее этот пост занимал выходец из «Алтайкрайэнерго» Сергей Белоуско — он продержался чуть меньше полутора лет. Правда, на сайте «ЯТЭКа» его фамилия по-прежнему фигурирует напротив должности «директор».

Однако по данным rusprofile.ru Белоуско «больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности».

Коммерческая структура

Между тем, Михаил Кохан до сих пор остается директором славгородской фирмы «МЭС» — по крайней мере, такую информацию выдал все тот же единый госреестр юрлиц 27 апреля.

ТЭЦ в Яровом Предоставлено altapress.ru

Основной вид деятельности фирмы — «торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Возможно, по этой причине он пока сохраняет статус и.о.

Напомним, похожая история произошла с его предшественником. Сергей Белоуско, заняв пост директора в конце 2021 года, одновременно был собственником 55% долей «Инвестиционно-логистической компании «Алтай».

При этом, как пояснили в прокуратуре, руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в <… > коммерческих и некоммерческих организациях.

Тогда прокуратура потребовала от администрации Ярового прекратить трудовой договор с Белоуско. Но тот вышел из состава соучредителей коммерческой структуры и, как видим, доработал до апреля 2023-го.

ТЭЦ Ярового. Altairegion22.ru

На фоне слухов

Добавим, что смена руководства муниципального предприятия «ЯТЭК» прошла на фоне неприятных и очень упорных слухов.

Жители Ярового утверждали, что деятельность предыдущего руководства (до Кохана) будто бы вызвала неподдельный интерес правоохранителей.

Якобы возбуждено новое уголовное дело (помимо прежних, уже дошедших до суда, дел на главного инженера ТЭЦ и бывшего мэра), прошли обыски и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Но лица, отвечающие за контакт с прессой в краевых управлениях Следственного комитета РФ и ФСБ России, ответили altapress.ru, что такими сведениями не обладают. Таким образом официального подтверждения слухи не нашли.

Уголь на ТЭЦ Ярового. Altairegion22.ru

Кадровая чехарда

Характерно, однако, что муниципальные власти за все время существования МУП «ЯТЭК» (с июня 2012 года) так и не смогли подобрать для своего предприятия подходящего руководителя. В карточке предприятия на сайте rusprofile.ru имеется 14 записей о смене директора.

Если взять лишь пять последних лет, то в мае 2018 года вместо Сергея Шкарупы на пост директора заступил Сергей Кожин. Затем этот пост последовательно занимали Сергей Белоуско, Александр Хмылев, Иван Раевский, Владимир Мороз, снова Сергей Белоуско и вот теперь Михаил Кохан (и.о.).

При этом Иван Раевский руководил деятельностью МУПа 5,5 месяцев, Владимир Мороз — и вовсе меньше месяца.

В общем не удивительно, что краевые власти время от времени подчеркивают, говоря о теплоснабжении Ярового, что «механизм ручного управления ситуацией со стороны региональных органов власти сохраняется до сих пор».

На ТЭЦ Ярового , декабрь 2021 года. Altairegion22.ru

Долгосрочные задачи

Так или иначе — задачи на яровской ТЭЦ предстоит решать долгосрочные и финансово емкие — ведь краевые власти не раз обозначали, что намерены решить проблемы с отоплением курортного города.

В конце 2021 года в правительстве края сообщили: поддержание работоспособности ТЭЦ и реализация перспективных планов ее развития потребуют около 5 млрд рублей на ближайшие четыре года.

Уже в 2022 году на «приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние» из краевого бюджета выделено 1,3 млрд рублей.

Деньги предполагалось направить на ремонт оборудования ТЭЦ и теплосетей (около 100 млн), уголь, а также проектирование нового котла и его покупку. В конце 2022 года тендер на перевооружение станции выиграл «Сибэнергомаш-БКЗ», сумма контракта — более 900 млн рублей.

А в 2023 году должно завершиться проектирование новой водогрейной котельной в Яровом. Этим сейчас, по данным минпромэнерго края, занимается фирма «Промышленное энергетическое товарищество». Само же строительство нового теплоисточника запланировано на 2024−2025 годы.