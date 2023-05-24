АЗПИ больше ничего не сдерживает. Точка роста на карте России

В сложное для российской экономики время Алтайский завод прецизионных изделий не просто выстоял, но еще и нарастил выпуск продукции, наладил станкостроение, отнял рыночные ниши у известного немецкого производителя и воплощает масштабные проекты в фундаментальных областях российской индустрии. Как предприятию это удается, рассказала в интервью «Свободному курсу» заместитель председателя правления АЗПИ Анна Осинцева .

Как АЗПИ пережил 2022 год

— Не успел закончиться ковид, как российские предприятия столкнулись с новыми испытаниями. Расскажите, как непростой 2022 год пережил АЗПИ?

— Для нас, по большому счету, каждый год не является простым. До февраля 2022 года у завода были большие планы по освоению рынка как внутри страны, так и за ее пределами. Но если раньше амбициозные задачи мы ставили себе сами, то теперь их перед нами поставила Родина.

В начале марта 2022 года руководство АЗПИ пригласили в Москву, в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, где было проведено совещание крупнейших российских производителей автокомпонентов. В совещании также принимали участие руководства группы компаний «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», ФГУП «НАМИ» и представители федеральной власти. В ходе встречи нам поставили задачу увеличить объемы выпуска продукции не менее чем в восемь раз — и это только для закрытия потребностей российского рынка.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.

— Насколько продвинулся этот процесс?

— По внутреннему рынку в первом квартале 2022 года мы увеличили объемы поставок продукции. Со второго квартала уже усиленно работали над наращиванием мощностей и увеличением выпуска. По итогам 2022 года прирост выпуска продукции составил свыше 78% к уровню 2021 года. По результатам же первого квартала текущего года прирост составил 43% относительно первых трех месяцев предыдущего года.

Нерешаемых проблем не существует

— Были ли вы готовы к такой интенсификации? Какие препятствия пришлось преодолеть на этом пути?

— В тот момент приходилось думать не только о том, как выполнить поставленную задачу, но и перестраивать всю работу по закупкам — у нас была высокая доля импорта, потому что все современные технологии требуют импортных комплектующих: от инструмента и оборудования до оснастки. Даже металл мы закупали в Европе, потому что его цена, даже с учетом доставки, была на 10-30% ниже, а качество несопоставимо выше уровня, предлагаемого местными производителями.

Сейчас уже очевидно, что мы очень оперативно сработали по замещению этих поставщиков. Департамент закупок работал круглосуточно — просто чтобы не остановить производство. Параллельно нужно было решать проблему с приобретением оборудования. По сути, это наша единственная проблема на сегодняшний день.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ. Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ. Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ. Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.

— И как вы ее решили?

— Ввиду вечной нехватки средств, еще в 90-е годы нам пришлось запустить собственную программу станкостроения. Компетенциями такого рода располагают далеко не все, коллеги даже посылают к нам специалистов для обучения. Мы сейчас не можем купить оборудование, потому что то, что требуется нам, производят только Германия, Швейцария и Япония. Поэтому мы самостоятельно модернизируем бывшие в употреблении станки, сами их устанавливаем, налаживаем и запускаем. За прошлый год специалисты предприятия поставили в строй 22 единицы оборудования.

— А как же проблема с кадрами? На нее жалуются практически все крупные промышленные предприятия. Разве АЗПИ это не коснулось?

— АЗПИ всегда выстраивал политику по формированию обширного кадрового запаса. У нас действуют программы обучения, наставничества и т.д. Есть целевики, на предприятии складываются династии — их уже несколько десятков. Поэтому дефицит хотя и есть, но он не критичен, в отличие от многих других предприятий даже в нашем регионе. Намного хуже ситуация в европейской части России — там проблема недостатка необходимых специалистов стоит чрезвычайно остро.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.

Импортозамещение. АЗПИ — качество международного уровня

— Одним из главнейших трендов минувшего года в промышленности, если не самым главным, стало импортозамещение. Как с этим обстоят дела у АЗПИ?

— Ранее у нас размещала заказы фирма Bosch, мы производили для них не менее 1 млн распылителей в год. Продукцию они забирали сами и увозили на центральный склад в Германию, откуда уже распространяли по всему земному шару. После того как Bosch ушел из России и, соответственно, снял свой заказ, перестало действовать наше устное джентльменское соглашение, согласно которому мы не вели экспансию за пределы рынка России и стран СНГ.

АЗПИ больше ничего не сдерживает. К настоящему моменту мы через дистрибьюторов поставляем продукцию во все страны Африканского континента и ряд макрорегионов на Евразийском континенте. Заместить нишу Bosch на вторичном рынке мы в состоянии — по цене наша продукция занимает промежуточное положение между Bosch и китайскими брендами, но качество у нас, соответственно, на уровне Bosch.

Ранее на российском рынке Bosch занимал на конвейерах до 95% объема поставок комплектующих по топливным системам. С уходом с российского рынка немецкого бренда у нас вдвое выросли конвейерные поставки на «КамАЗ» полнокомплектных систем собственной разработки на двигатели Евро-4 и Евро 5. А Ярославский моторный завод, по сути, без нас мог бы вовсе остановиться.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.

Точки роста

— Расскажите о планах на будущее. На развитии каких направлений предприятие планирует сосредоточить ресурсы?

Направления развития определены — кратное увеличение объемов производства, разработка новых продуктов, совершенствование технологических цепочек, техническое переоснащение производства. Сегодня АЗПИ успешно реализует новый проект по созданию уникальной для России топливной системы аккумуляторного типа для двигателей карьерных самосвалов БелАЗ.

Поставленные перед нами задачи требуют серьезного финансирования. Предприятием начата реализация нового инвестиционного проекта по расширению объемов производства инновационной топливной аппаратуры стоимостью 1,5 млрд рублей. 1,2 млрд рублей будут предоставлены Фондом развития промышленности РФ (ФРП) в виде льготного займа, остальные 300 млн — собственные средства предприятия.

В апреле 2023 года АЗПИ посетил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Андрей Анатольевич высоко оценил уровень развития предприятия и обещал государственную поддержку в реализации наших проектов.

Вообще, важность государственной поддержки различных уровней для нашего завода сложно переоценить. На федеральном уровне это льготные займы ФРП, субсидии на НИОКР. Особо хотелось бы отметить поддержку администрации Алтайского края и губернатора Виктора Томенко. Для отношений предприятия и властных структур характерны короткий и результативный диалог и оперативность принятия решений. Уже несколько лет АЗПИ пользуется льготными займами Фонда развития Алтайского края. При действующем губернаторе Фонд вышел на новый качественный уровень — увеличились суммы займов, снизилась процентная ставка, простыми и прозрачными стали условия получения и использования займов.

Согласование приоритетов и направлений инновационной стратегии развития краевой администрации и нашего завода закономерно привело к успешному результату. АЗПИ работает и развивается, являясь точкой роста на карте Алтайского края, внося свой вклад в экономическое и социальное развитие региона и страны в целом.

АЗПИ

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