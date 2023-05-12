13 мая
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Автоновости

Алтайский край может получить 150 новых автобусов

155 автобусов может получить Алтайский край в 2023-2024 гг. Об этом сообщил глава регионального минтранса Антон Воронов на пресс-конференции 11 мая.

Школьные автобусы.
Школьные автобусы.
educaltai.ru

Откуда «дровишки»

Чиновник рассказал, что в текущем году федеральным центром анонсирован новый механизм поддержки регионов в плане организации перевозок пассажиров между сельскими населенными пунктами и определена сумма специальных казначейских кредитов.

Алтайский край подал соответствующую заявку на 155 автобусов. В случае положительного решения приобретаться техника будет в 2023-2024 гг. В настоящее время ожидается принятие такого решения и распределения лимитов по регионам.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Купленные ранее автобусы уже все в работе

В конце 2021 года для алтайских муниципалитетов приобретено 193 автобуса, все они уже задействованы на маршрутах.

Антон Воронов,
глава минтранса АК:

Сумма, выделяемая на поддержку муниципальных образований, ежегодно растет. Открыто и возобновлено 65 муниципальных маршрутов, причем маршрутов к тем населенным пунктам, где коммерческим перевозчикам было наиболее сложно осуществлять свою деятельность.

Антон Воронов.
Антон Воронов.
Скриншот с видео.

По его словам, 40 маршрутов были открыты вновь, за 2022 год перевезено более 1 млн пассажиров, организовано три новых муниципальных предприятия. Все закупленные автобусы уже работают, последние запускались в Камне-на-Оби и Крутихинском районе.

Также Антон Воронов сообщил, что в ближайшие дни в Барнаул отправятся 10 белорусских трамваев.

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