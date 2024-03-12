Заигрыш — второй день Масленицы. Как отметить и какие блины испечь

Второй день Масленицы на Руси называли Заигрыш. В 2024 году он приходится на 12 марта. О традициях и обычаях этого дня расскажет altapress.ru .

Традиции Заигрыша

Заигрыш — это начало массовых праздничных гуляний, активных игр и забав. Люди ходили друг к другу в гости, при этом хозяйки старались щедро угощать гостей. Считалось, что чем больше блинов будет на столе, тем благополучнее и радостнее будет год.

Что нельзя делать 12 марта

Заниматься любыми финансовыми вопросами — настигнет неудача.

Находиться в одиночестве — грусть может притянуть беду.

Ссориться, скандалить и лгать.

При этом можно убираться дома и избавляться от ненужных вещей.

Приметы Заигрыша

Особое внимание во второй день Масленицы уделяли снам, наделяя их предсказательной силой. Плохие сны старались не рассказывать, чтобы они не сбылись. О хороших же умалчивали, надеясь на их исполнение.

Знакомства в этот день могут быть судьбоносными: симпатия между мужчиной и женщиной может привести к крепкому союзу.

Какие блины приготовить

Во время Масленицы по церковным канонам нельзя употреблять мясо.

При этом ограничения на молочную и жирную пищу нет.

В этот день можно побаловать себя и близких блинами со сметаной, творогом и йогуртом.

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