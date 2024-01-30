1 февраля
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Жизнь

Врачи встали и исполнили гимн страны, узнав имя новорожденного ребенка

Российские супруги назвали новорожденную дочь Россией, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Родители проживают в Перми. Двух старших дочерей зовут Мария и Эвелина, указывает Газета.Ru.

Супруги поинтересовались у девочек, как они относятся к имени младшей дочери.

Россия появилась на свет с весом 3920 граммов. Врачи, узнав имя девочки, исполнили гимн страны. Во всяком случае, так рассказывают счастливые родители.

При этом владеющий миром родился в Сибири.

Ранее в бийском ЗАГСе назвали самые необычные имена детей.

Самыми популярными именами для мальчиков по-прежнему остаются Артем, Александр и Михаил. За 2022 год в Алтайском крае было зарегистрировано 1 302 детей с такими именами.

Из необычных мужских имен сотрудники ЗАГСа называют Гордей, Назар и Евсей.

Женские имена тоже почти не изменились - София или Софья, Полина и Варвара. Необычные женские имена - Аврора, Агния и Теона.

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