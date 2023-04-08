10 апреля
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Жизнь

Величественных козерогов и любопытных архаров запечатлели на Алтае

Сотрудники Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай поделились кадрами с фотоловушек.

Козерог, замеченный сотрудниками Сайлюгемского национального парка во время экспедиции по учетам снежного барса. Горный Алтай, февраль 2019 года.
Козерог, замеченный сотрудниками Сайлюгемского национального парка во время экспедиции по учетам снежного барса. Горный Алтай, февраль 2019 года.
предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF

Национальный парк «Сайлюгемский» — особо охраняемая природная территория, созданная в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Козерогов там заметили 6 апреля. Сотрудники добавили, что зима для горных козлов в этом году выдалась не простой.

«Высокий снег создавал трудности при добыче еды. О последствиях сообщим после очередной экспедиции», — рассказали они.

Алтайских горных баранов аргали (архаров) фотоловушка поймала 7 апреля. На видео самка внимательно осматривает скалы в поисках еды.

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