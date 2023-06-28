В Швеции разрешили сжечь Коран у мечети

В рамках акции протеста шведские власти разрешили сжечь Коран рядом с мечетью, пишет "Лайф".

Полиция Стокгольма разрешила проведение необычной демонстраци. Кроме того, сожжение проведут в первый день священного мусульманского праздника — Курбан-байрама.

Еще в феврале организаторы акции обратились в полицию с просьбой одобрить их протест. Правоохранители отказали им, что вызвало угрозы в адрес страны и риск последующих терактов.

Весной суд признал решение полиции ошибочным. По их словам, отказ в проведении общественного собрания должен иметь четкую связь с нарушением безопасности граждан.

Ранее скандально известного американского пастора арестовали при попытке сжечь Коран.