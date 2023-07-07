В барнаульской школе сохранился уникальный журнал. Что больше 80 лет скрывают пожелтевшие страницы

«Такого больше нигде нет»
– В 1923 году школа еще не была 103-ей. Она называлась «26-я образцовая ФЗС имени Коминтерна». ФСЗ расшифровывается как «фабрично-заводская семилетка». Здание находилось на Красноармейском проспекте. Позже школа переехала в старое здание музучилища на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров.
Цифра «103» появится только в 1936 году.
Я замечала: когда едешь на поезде в сторону Кузбасса, видно, что у железной дороги стоят здания, которые похожи на нашу школу. Тот же архитектурный стиль, даже та же окраска. И мы, когда выделяли деньги на фасад, настояли, чтобы сохранился наш родной красный цвет.
В 1941 году здание отдают под госпиталь. Школу расселяют в две постройки: железнодорожное общежитие на ул. Новоугольной и школу рабочей молодежи на ул. Привокзальной.
В 1954 году начинается стройка собственного здания на ул. Деповской. Через год в 103-й школе звенит первый звонок.
В 1973 году появляется пристройка. В конце 90-х – вторая. Таких красивых школ с историей и без современной отделки в городе не найдешь. У нас на фасаде слова Ленина: «Учиться, учиться и учиться». Такого больше нигде нет.
У нас на территории стоит памятник Зое Космодемьянской. В советские годы школьники помогали собирать деньги на его постройку.
«Работала, несмотря на трудности»
- В моем кабинете хранится журнал «Приказы директора школы по основной деятельности и по личному составу за 1941-1953 г. г.». Содержание этой книги имеет большую историческую ценность. Она начинается в военные годы. А последний приказ, который мы видим, – это 21 июня 53-го года. В документе очень много суровой правды тех лет. Очень много записей о том, что какой-то учитель уходит на фронт, и ему тут же ищут замену. При этом уроки ведутся. Видно, что школа жила, работала, несмотря на трудности.
Из документа известно, что один из прежних директоров - Никита Асеев - воевал на бронепоезде.
Можно прочитать про детей, как они учились. А учились они по-разному, поэтому встречаются и такие записи: «Оставлен на второй год».
Читаешь книгу приказов – и за душу берет. В три смены учились. В кабинете сидело по 40 человек. Было холодно, учились в шубах и пальто. Школьный завтрак военного времени: 50 гр. черного хлеба и 5 гр. сахара.
Очень долго работала директором школы Елена Жеребьева. Ее рукой в приказе записано:
«Преподаватель Шульман Х. А. 12 января 1943 года опоздала на 17 минут. Считаю это нарушение трудовой дисциплины вообще недопустимым в суровое военное время, которое мы переживаем, и особенно недопустимым в нашем коллективе, только что получившем высокую оценку руководства Томской железной дороги. Шульман Х. А. объявляю строгий выговор. Предупреждаю о последствиях, которые несет с собою вторичное опоздание. Директор Жеребьева».
«Весь день писать было нечем»
- У нас училась поэтесса Валентина Новичихина. В школьной газете к 90-летию сохранились ее воспоминания об учебных годах:
«В 103-й школе я училась в старших классах, в те годы только объединили мужскую и женскую школы. В нашем 10-В учились и девочки, и мальчики. Мы любили гулять всем классом, маршрут от стадиона "Локомотив" до школы называли "Лунным проспектом".
Биологию у нас вела Павлина Васильевна, она стучала журналом по столу, призывая к тишине. Она была очень строгая. Однажды Павлина Васильевна попросила у ученика чернильницу с пером. А ученик говорит: "У меня нет, я забыл". Другой тоже. И так весь класс. Дошли до меня. А мне соврать было невозможно, я не могла врать, но и ребят подводить не хотелось. Одноклассники увидели, что я вся покраснела, говорят: "Иди, отнеси". Я отдала свою чернильницу, и все следом потянулись, отнесли свои чернильницы на стол учителю. А она взяла, собрала их все и унесла. Нам весь день писать было нечем. Вот такая история!
Окончила я школу с серебряной медалью, она позволяла выбрать любой ВУЗ, и я гадала по ромашке, куда поступить. Поступила в педагогический на физмат, но учиться не смогла из-за тяжелой болезни. А стихи начала писать для своих племянниц, сначала рассказала им все детские стихи, какие знала, потом начала сочинять свои. Своим вторым рождением считаю приход в литературное объединение "Родник" при газете "Молодежь Алтая", где я обрела друзей, радость общения и смысл жизни».