В Барнауле произошла коммунальная авария. Ограничено движение транспорта

Отмечается, что воду, которая вышла на поверхность убирают дорожные службы.

Холодной воды нет по следующим адресам:

ул. Матросова, 3, 3б, 4, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 9б, 9в, 9д, 9и, 11, 13, 15, 19-29, 30-42;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 1-19а, 8, 10;

ул. Главная, 33-37а, 36-72;

ул. Бехтерева, 2, 15-57.

Подвоз воды осуществляется между домами №5 и №11 по улице Матросова.

Также ограничено движение транспорта по четной стороне улицы в районе дома №12. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Барнауле и пригороде временно не будет холодной воды.

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