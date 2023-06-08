В Барнауле не всем потребителям подключат горячую воду - кому придется подождать

В Барнауле начался запуск горячей воды после опрессовки. Однако из-за повреждений на теплосети 9% потребителям не смогут своевременно подключить горячее водоснабжение. В СГК рассказали, кому еще придется подождать.

Несколько повреждений на теплосетях не позволяют восстановить горячее водоснабжение в 35 многоквартирных домах. Это 9% от изначально отключенных объектов.

На данный момент специалисты СГК оперативно устраняют повреждения. По мере завершения ремонтных работ, в течения дня начнут подавать воду в отключенные дома.

Адреса домов, в которых временно не будет воды:

Ул. Г. Исакова, 144, 142,146а, 148, 150, 146,

Ул. 2-я Северо-Западная, 55, 57,

Ул. Солнцева, 11, 9, 13, 15,

Ул. Юрина 166, 166г,

Ул. А. Петрова, 207, 197, 201, 199, 217, 215, 213, 205, 203, 209, 219, 199а, 187,

Ул. Советской Армии, 142, 148, 146, 164, 142а, 150, 152, 160, 144, 156, 158, 211, 146а, 162, 150б, 166, 121а, 133б, 121, 131а, 133а,

Пр. 5-й Кооперативный, 2, 10а,

Ул. Малахова, 77, 85,

Пр. Авиационный, 29, 36, 31, 25

Пр. Трамвайный, 37,

Пр. Вагонный, 6а.

Большей части потребителей, ранее попавших под отключение, уже подключили горячую воду. Сети поставлены на циркуляцию.