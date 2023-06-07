В центре Барнаула отключат горячую воду

В Барнауле 7 июня в центре отключат горячую воду. Об это предупреждает СГК .

Работы проводят на участке теплосети М-213 в районе пр. Комсомольского, 10б. Горячей воды не будет до 24 часов.

Отключения связаны с работами на теплосетях. Делают врезку заглушек в тепловые камеры и монтаж обводной линии.

"Для чего делаем новые врезки? Чтобы в будущем, при работах на теплосети, не отключать потребителей от ресурса. Несмотря на жару, на объекте трудятся наши специалисты, которые прилагают максимум усилий к тому, чтобы вернуть горячую воду быстрее", сообщают в СГК.

Воду отключат по следующим адресам: