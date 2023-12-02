В Барнауле инспекторы ДПС оперативно сопроводили до больницы пожилую женщину

В УМВД России по г. Барнаулу поступила благодарность в адрес сотрудников Госавтоинспекции по г. Барнаулу за спасение жизни родственницы от 39-летнего рубцовчанина.

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", 28 ноября к правоохранителям обратился взволнованный водитель. Мужчина рассказал, что в его машине стало плохо теще, у которой поднялось давление и открылось кровотечение после операции на глаза. Гражданин волновался, что из-за пробок он не успеет довезти тещу до медучреждения и потеряют время.

Осознав экстренность ситуации, госавтоинспекция включила проблесковые маячки и звуковые сигналы, решив сопроводить автомобиль. Во время движения правоохранители сообщили о происшествии в скорую помощь.

Когда они добрались, женщина была почти без сознания, а лицо было в крови. Тещу тут же госпитализировали, в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Позже в УМВД поступила благодарность от 39-летнего рубцовчанина. В своем сообщении он поблагодарил полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленное неравнодушие. Мужчина отметил, что жизнь пенсионерки буквально висела на волоске и только помощь сотрудников ДПС позволила им избежать трагедии.

Ранее барнаульские полицейские разогнали пробку, чтобы доставить женщину в роддом.