3 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле инспекторы ДПС оперативно сопроводили до больницы пожилую женщину

В УМВД России по г. Барнаулу поступила благодарность в адрес сотрудников Госавтоинспекции по г. Барнаулу за спасение жизни родственницы от 39-летнего рубцовчанина.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", 28 ноября к правоохранителям обратился взволнованный водитель. Мужчина рассказал, что в его машине стало плохо теще, у которой поднялось давление и открылось кровотечение после операции на глаза. Гражданин волновался, что из-за пробок он не успеет довезти тещу до медучреждения и потеряют время.

Осознав экстренность ситуации, госавтоинспекция включила проблесковые маячки и звуковые сигналы, решив сопроводить автомобиль. Во время движения правоохранители сообщили о происшествии в скорую помощь.

Когда они добрались, женщина была почти без сознания, а лицо было в крови. Тещу тут же госпитализировали, в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Позже в УМВД поступила благодарность от 39-летнего рубцовчанина. В своем сообщении он поблагодарил полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленное неравнодушие. Мужчина отметил, что жизнь пенсионерки буквально висела на волоске и только помощь сотрудников ДПС позволила им избежать трагедии.

Ранее барнаульские полицейские разогнали пробку, чтобы доставить женщину в роддом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость