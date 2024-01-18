19 января
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Жизнь

Телеведущая Высоцкая ликвидирует свою «Кулинарную студию»

Телеведущая Юлия Высоцкая ликвидирует свою компанию «Кулинарная студия».

Бакалейная лавка Юлии Высоцкой "Едим дома"
Бакалейная лавка Юлии Высоцкой "Едим дома"
Социальные сети Юлии Высоцкой

Дело в том, что бизнес принес почти 5 млн рублей убытков за последние четыре года, сообщает Shot. Но в прошлом году заработала более 13 млн рублей, большую часть из которых отнесли к "прочим доходам".

"Кулинарная студия" занимается общественным питанием и поставкой еды.

Между тем ведущая остается совладелицей 13 компаний, деятельность большей части которых также связана с ресторанами и едой.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая уехала из России после травли в соцсетях.

О своем путешествии актриса сообщила в социальных сетях. Она отметила, что хочет сменить обстановку, так как находится в угнетенном состоянии.

"Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть", – подчеркнула она.

Причиной этому стала травля в интернете. Пользователи соцсетей раскритиковали актрису из-за того, что в своей передаче 15-летней давности "Едим дома" она показывала нерабочие рецепты. По ним невозможно было готовить.

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