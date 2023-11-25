Снежный городок появится еще в одном месте Барнаула

В Барнауле на площади Мира в Ленинском районе появится снежный городок.

На этот городок и оформление Ленинского района мэрия потратит 1,2 млн рублей. К этой сумме добавится еще 600 тыс. рублей на демонтаж, сообщает портал госзакупок.

На площади Мира установят елку, появятся световой потолок, виньетки, прожекторы. Будет горка!

Также в районе праздничное появится на улицах Малахова, Антона Петрова, на проспекте Космонавтов, ул. Юрина, Георгия Исакова, аллее Целинников, а также на кольце ул. Малахова – ул. Антона Петрова, ул. Малахова – ул. Юрина, ул. Антона Петрова – ул. Попова.

Городок построят к 20 декабря. Включать подсветки будут с 17:00 до 22:00. Простоит вся красота ровно месяц. 20 января начнется демонтаж.

Ранее мы рассказали, где поставят главную елку в Барнауле.