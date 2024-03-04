Семибалльные пробки сковали Барнаул утром

Так, заторы есть на Павловском и Змеиногорском трактах, ул. Юрина и площади Октября.
Местами транспорт едет медленно по пр. Ленина и Строителей.
Ранее пробка образовалась на Старом мосту в Барнауле.
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Движение затруднено на самых оживленных участках города, сообщает 2ГИС.
Так, заторы есть на Павловском и Змеиногорском трактах, ул. Юрина и площади Октября.
Местами транспорт едет медленно по пр. Ленина и Строителей.
Ранее пробка образовалась на Старом мосту в Барнауле.
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