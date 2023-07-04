Развели по-сибирски. Как алтайские селекционеры научили плодоносить даже «палки»

В 2023 году исполняется 50 лет со дня образования НИИ им. Лисавенко, однако его история началась еще на 40 лет раньше. Селекционеры совершили, казалось бы, невероятное — вывели сорта плодовых и ягодных деревьев, пригодные к разведению в суровых сибирских условиях. О том, как садоводы навсегда изменили Алтайский край — в материале altapress.ru.

«Напрасные попытки»

Из-за специфических климатических условий Сибирь длительное время была практически лишена плодовых деревьев. Переселенцы из европейской части России, которые попадали сюда по разным причинам, чувствовали это особенно остро. Многие люди пытались перенести плодоводство в Сибирь из других регионов, но все было напрасно - растения чаще всего погибали в первую же зиму.

Самые первые упоминания о попытках ведения садоводства в Сибири встречаются в трудах Императорского Вольно-Экономического общества за 1769 год. Там упоминается, что «Лексман сеял кедр, дикую вишню и персики».

Вишня ССО

После прокладки железной дороги в Сибири в конце XIX века многие перевозчики отказывались принимать к транспортировке живые растения из опасения их гибели в пути. Несмотря на трудности, новая волна переселенцев, хлынувшая в Сибирь в конце XIX - начале XX веков, все равно везла с собой «щепы» - привитые, но не подрощенные яблони. Однако их вновь преследовали неудачи.

Известный плодовод Лев Симиренко, отбывавший ссылку в Красноярске, категорически заявлял, что он и говорить серьезно не может о промышленном плодоводстве в Сибири. Это было общепринятым мнением долгое время.

Работы в саду, огороде СС0

Ситуация не особо изменилась и после революции. Так, в 1920 году Госплан опубликовал информацию о наличии садов в азиатской части страны – около 300 гектаров. Это были мелкие приусадебные садики, не имеющие товарного значения. Только с бурным ростом промышленности в Сибири и ростом населения встал вопрос обеспечения питания, в том числе плодами и ягодами. Положение дел стало меняться лишь в тридцатые годы. С 1930-1932 гг. в Сибири возникают колхозы, а в передовых из них стали появляться первые сады.

Путь к НИИ

История НИИ садоводства Сибири уходит корнями в 1933 год. В это время Михаил Лисавенко организовал в Ойрот-Тура Западно-Сибирского края (ныне Горно-Алтайск, Республика Алтай) плодово-ягодный опорный пункт НИИ садоводства имени М.А. Мичурина.

Михаил Лисавенко. Анна Зайкова; фото из архива НИИ Лисавенко.

Через десять лет, в 1943 году — самый разгар Великой Отечественной войны — на базе этого опорного пункта появилась Алтайская зональная плодово-ягодная опытная станция. После окончания войны, в 1949 году станция стала базироваться в Барнауле, а в Горно-Алтайске продолжил работу отдел горного садоводства.

В 1963 году станцию преобразовали в Алтайскую опытную станцию садоводства.

Ее организатором и бессменным руководителем до 1967 года был доктор сельскохозяйственных наук, профессор Михаил Лисавенко. Под его руководством на Алтае создали 128 сортов плодовых и ягодных культур, из них 48 сортов черной смородины, 41 — яблони, 20 — крыжовника, 7 — малины, 5 — облепихи, 2 — красной смородины, 2 — вишни и 1 сорт земляники.

Михаил Лисавенко. Анна Зайкова; фото из архива НИИ Лисавенко. Михаил Лисавенко. Анна Зайкова; фото из архива НИИ Лисавенко. Михаил Лисавенко. Анна Зайкова; фото из архива НИИ Лисавенко. Михаил Лисавенко. Анна Зайкова; фото из архива НИИ Лисавенко. Михаил Лисавенко. Анна Зайкова; фото из архива НИИ Лисавенко.

После смерти Михаила Лисавенко в 1967 году, Алтайской опытной станции садоводства было присвоено его имя, а в 1973 году станцию преобразовали в научно-исследовательский институт садоводства Сибири. При этом ему сохранили памятное имя Михаила Лисавенко, а также разрешили местным властям установить в Барнауле памятник селекционеру. Памятник-бюст установлен перед Алтайским сельскохозяйственным институтом, а перед НИИ садоводства установили скульптурную композицию.

Памятник Михаилу Лисавенко. Анна Зайкова.

С 1967 по 1990 годы институт возглавляла Ида Калинина – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Россельхозакадемии, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Алтайского края, ведущий ученый в области селекции плодовых и ягодных культур. Ида Калинина считается выдающимся ученым. Она — одна из авторов 155 сортов плодовых и ягодных культур, на 95 имеет авторские свидетельства.

Диплом лауреата госпремии СССР Иды Калининой. Анна Зайкова.

В январе 1979 году НИИ садоводства Сибири передается от Минсельхоза РСФСР в подчинение Сибирского отделения ВАСХНИЛ. В 1987 году организовано научно-производственное объединение «Сады Сибири», в которое вошли НИИСС как головное научное учреждение и четыре опытно-производственных хозяйства: «Барнаульское», «Горно-Алтайское», «Чемальское», «Бакчарское».

С 5 октября 2017 года институт стал отделом Алтайского научного центра агробиотехнологий.

Чем занимаются селекционеры на Алтае

Алтайские ученые ведут исследования по 12 плодовым и ягодным культурам: яблоне, груше, сливе, вишне, облепихе, смородине, малине, землянике, жимолости, калине, крыжовнику, винограду. За время работы института ученые изучили коллекцию более чем в пять тысяч сортов плодовых и ягодных культур.

Малина, ягода. СС0

Примечательно, что до 1958 года селекционеры формировали ассортимент за счет культур, переселенных из других районов и территорий. С 1958 года основой стали уже сорта селекции, которые выведены в институте.

Сотрудники института создали несколько сотен сортов плодовых и ягодных культур. По яблоне и груше ученые смогли вывести зимостойкие сорта различных сроков созревания и хорошего вкуса. Кроме того, селекционеры смогли вывести зимостойкие сорта вишни и сливы. В большом объеме и весьма успешно ученые проводят селекцию черной смородины.

Ягода. Черная смородина СС0

Алтайские ученые впервые в мире вывели самоплодные сорта, лучшие из них районированы во многих регионах России. Крупноплодные, самоплодные, устойчивые к болезням и вредителям сорта селекции института используются многими селекционерами в качестве доноров и источников ценных признаков. Широкое распространение получили алтайские сорта малины.

Селекционеры института создали первые в мире садоводческие сорта облепихи и калины, а совместно с Бакчарским опорным пунктом северного садоводства – и жимолости, получившие широкое распространение. Также введена в садовую культуру арония. Современные сорта облепихи селекции института имеют высокое содержание каротиноидов, масла, сахара, высокую ежегодную урожайность, крупноплодность, слабоколючие.

Облепиха ССО

Селекционеры разработали технологии вегетативного размножения сливы, вишни, малины, смородины, облепихи, жимолости. Внедрение этих разработок в производство позволило поставить питомниководство на промышленную основу и выращивать в институте и ОПХ «Барнаульское» до восьми млн шт. саженцев в год.

Помимо прочего, алтайские ученые разработали системы защиты плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней, в том числе облепиховой мухи. Прогноз вредоносности объектов в зависимости от сорта и места произрастания позволяет сократить число химобработок до одной в год или вовсе их не проводить.

Украшая Алтай

В НИИСС созданы два (в Барнауле и Горно-Алтайске) дендрария, которые насчитывают более 650 видов деревьев и кустарников. Ежегодно барнаульский дендрарий посещают более 25 тыс. человек. Кроме того, при участии сотрудников института в крае в разное время заложили около 200 пришкольных дендрариев.

Алтайские селекционеры разработали технологии размножения наиболее перспективных видов декоративных культур. Это позволяет ежегодно выращивать в институте до 300 тыс. саженцев.

Ученые создали богатый генофонд цветочных культур. На рынке появились зимостойкие сорта тюльпанов, пиона, примулы, ирисов, флокса, виолы с оригинальной окраской цветков. Селекционеры отобрали рано и обильно цветущие клоны герани, сальвии и георгина, обеспечивающие яркий наряд зеленым насаждениям с ранней весны до поздней осени.

В барнаульском дендрарии. Анна Зайкова.

Сотрудники НИИ садоводства создали уникальный генофонд популяций диких алтайских видов пиона и разработали технологии вегетативного размножения многолетних цветочных культур, в том числе для ириса, примулы и рододендрона.