Двести лет – не предел. Алтайский краеведческий музей отметил юбилей открытием необычной выставки

Алтайский краеведческий музей в 2023 году отмечает 200-летний юбилей. Выставочный проект «Музей. 200+», приуроченный к этой дате, предлагает оглянутся на два века назад и познакомиться с историей Краеведческого и самыми необычными его экспонатами.

Новая выставка посвящена в первую очередь истории самого музея. Экспонаты выставки «Музей. 200+» расположились сразу в двух залах выставочной площадки Краеведческого.

Алтайский государственный краеведческий музей - один из старейших музеев Сибири. Он был основан в 1823 году по инициативе начальника округа Колывано-Воскресенских заводов и томского гражданского губернатора Петра Фролова при непосредственном участии врача и исследователя Алтая Фридриха Геблера.

В первом зале сотрудники музея представили экспонаты, знакомство с которыми расскажет не только историю самого музея, но и напомнит отдельные знаковые события истории края, страны и мира. Помимо непосредственно экспонатов, для посетителей здесь работает интерактивная панель, которая позволит «пролистать» и подробно изучить 200-летнюю временную линию истории краеведческого музея.

Второй зал посвящен «самым-самым» экспонатам из коллекции музея. Так, посетители выставки могут увидеть топ-20 самых редких, дорогих и необычные предметов из фондового собрания музея.

Открытие выставки "Музей. 200+" в Краеведческом музее. Дмитрий Лямзин.

Отвечая на вопрос о том, как формировался этот топ экспонатов, директор краеведческого музея Наталья Вакалова заявила, что на отбор предметов повлияли не только научные сотрудники, но и гости.

«Нам помогали наши уважаемые посетители. Мы ведь интересуемся, что им интересно, какие экспонаты получают наибольший отклик. Конечно, наши уважаемые посетители не знают досконально наши фонды. Поэтому отбор был 50 на 50 – учитывалось мнение как работников музея, так и гостей», - сказала Вакалова.

В фондах Краеведческого музея находятся более чем 200 тысяч различных экспонатов.

Открытие выставки "Музей. 200+" в Краеведческом музее. Дмитрий Лямзин.

Также Наталья Вакалова рассказала, что на выставку хотелось бы еще поместить такие экспонаты как машина Ивана Ползунова, барельеф Демидова, сибирские монеты, однако сотрудники музея не стали делать это осознанно.

«Все это на слуху и очень многим знакомо, а нам хотелось этой выставкой чем-то удивить. И нам кажется, что это в итоге получилось», - сказала Вакалова.

Посмотреть выставку «Музей. 200+» можно до 17 сентября в Выставочном зале Краеведческого музея по адресу: ул. Ползунова, 39.