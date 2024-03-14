16 марта
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Жизнь

Разгуляй — начало Широкой Масленицы. Как отметить четвертый день блинной недели

Четверг — четвертый день масленичной недели, который называют «Широкий разгул». С этого дня начинались гулянья в честь Масленицы: шумные пиры, катания с горок и игры. О том, как провести разгуляй, расскажет altapress.ru.

Блины.
Блины.
СС0

Традиции Разгуляя

  • Встреча гостей и угощение блинами. В Широкий четверг принято гостеприимно встречать родственников и друзей, устраивая обильные застолья с блинами. Их подают с разными начинками и добавками — например, с медом, сметаной и икрой.
  • Катание на санях и лыжах. Разгуляй — время активных забав на свежем воздухе. Катание на санях, лыжах и коньках это не только развлечение, но и способ приветствовать приближение весны.
  • Народные гуляния и игры. Четверг Масленицы должен быть полон народных гуляний, игр и забав. Традиционно устраивали силовые состязания, пели песни и водили хороводы. Среди развлечений также были и катания в повозках и на лошадях, штурм и захват снежного городка, прыжки через костер.

Что нельзя делать в четверг

  • Употреблять алкоголь. Как и в другие дни Масленицы, на Разгуляй не положено пить. Хоть праздничный стол и изобилует угощениями, нельзя превращать торжество в попойку.
  • Злословить и сплетничать. Люди стараются быть доброжелательными друг к другу и прощать обиды — это время для радости и веселья.
  • Нагружать себя работой. День предполагает веселье и беззаботность, однако дом стоит содержать в чистоте.

Какие блины испечь

Блины сегодня должны быть толстыми и пышными. Можно испечь блины с припеком — выложить начинку на середину сковороды и залить блинным тестом.

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