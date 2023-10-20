Правда ли, что на площади Сахарова перед Новым годом зальют каток

В мэрии Барнаула 19 октября прошло первое заседание "новогоднего" оргкомитета под руководством главы города Вячеслава Франка. Когда и где установятся главную новогоднюю елку, и правда ли, что в этом году на площади Сахарова будет каток - в материале altapress.ru.