8 октября
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Жизнь

Покровская родительская суббота - что это за день как и как нужно провести

В России 7 октября отмечают Покровскую родительскую субботу.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Что такое родительская суббота?

Это субботний день памяти усопший. Вспоминают не только родитель, а всех предков.

Ранее такие субботы называли "задушными", но не от слова "душить". Оно произошло от греческого слова, которое означало "суббота душ".

Как правильно провести родительскую субботу?

Усопшим молитва от живых важнее, чем посещения могилы на кладбище. Поэтому в такие дни принято ходить в храмы.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Молитва об упокоении звучит так:

"Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное".

Однако многие россияние посещают могилы родственников. В этом нет ничего плохого, просто это не по христианскому канону.

Однако пить в этот день алкоголь строго запрещено.

Чего нельзя делать 7 октября 2023 года?

  • Нельзя отказывать в помощи.
  • Запрещено трапезничать на могилах
  • Запрещено поминать усопших злыми словами.
  • Нельзя желать кому-то зла.
  • Ругать, грубить и материться в этот день нельзя.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Сколько еще Родительских суббот осталось в 2023 году?

Осталось два дня - 4 ноября и 18 ноября.

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