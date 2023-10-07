7 октября на Руси отмечали Феклу Запрядальницу или Феклу Заревницу. Православные молятся о последовательнице апостола Петра первомученице Фекле. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Феклы Запрядальницы

В этот день не принято сидеть без дела. Девушки пряли, чтобы привлечь в дом финансовое благополучие. А мужчины готовились к большому празднеству.

На Феклу целый день веселились и пели песни. А к полуночи зажигали огонь — потому и прозвали день Заревницей. Кстати огонь подносили только женатые мужчины.

Также в этот день молотили.

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Что нельзя делать 7 октября

В этот день нельзя ходить в гости — иначе можно отношения испортить.

Стоит отложить заключение контрактов и сделок — иначе сделка точно не удастся.

Запрещено запирать дверь в дом снаружи. Ведь тогда счастье не сможет зайти в дом.

Нельзя выглядеть неопрятно и неряшливо.

Запрещено грустить и предаваться безделью.

Приметы Феклы Заревницы