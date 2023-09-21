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Жизнь

Почетное звание заслуженного врача России присвоено алтайскому онкологу

Владимир Путин, 18 сентября, подписал указ о награждении государственными наградами выдающихся граждан Российской Федерации.

Операция ТИПС.
Операция ТИПС.
Пресс-служба БСМП №1.

В списке оказались жители Алтайского края. Среди них Наталья Веряскина - заведующая отделением радиотерапии №1 Алтайского краевого онкологического диспансера. Она получила звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Она закончила Алтайский государственный медицинский институт имени Ленинского комсомола. В больнице работает почти 40 лет, а более 30 из них посвятила онкологии. Сейчас она возглавляет отделение радиотерапии № 1 краевого онкологического диспансера.

Наталья Дмитриевна сохраняет женское здоровье. Также она имеет большие знания в лучевой терапии гинекологических онкопатологий.

Ранее врач рассказал о главных симптомах заболеваний щитовидной железы.

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