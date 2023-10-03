3 октября
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Жизнь

Парень четыре года притворялся студентом из страха перед родителями

Парень несколько лет изображал студента и обманывал родителей, так как не хотел их расстраивать, передает Lenta.ru.

Выпускной.
Выпускной.
Светлана Васюченко, altapress.ru

Первокурсник по имени Уолтер завалил все экзамены и его исключили из университета. Он очень боялся рассказать это родителям, поэтому заменил все плохие оценки на "отлично" и "хорошо".

После этого студент не остановился и продолжал подделывать оценки, а на родительские деньги просто веселился.

Для "выпускного" парень одолжил мантию и шапочку выпускника, при этом позировал для фото с пустым футляром для диплома. Друзья ему подыгрывали.

Родители Уолтера так и не раскрыли его обман. Он вернулся домой как дипломированный специалист.

Ранее сообщалось, что высшее государственное образование в России должно быть бесплатным для всех.

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