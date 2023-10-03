Парень четыре года притворялся студентом из страха перед родителями

Первокурсник по имени Уолтер завалил все экзамены и его исключили из университета. Он очень боялся рассказать это родителям, поэтому заменил все плохие оценки на "отлично" и "хорошо".
После этого студент не остановился и продолжал подделывать оценки, а на родительские деньги просто веселился.
Для "выпускного" парень одолжил мантию и шапочку выпускника, при этом позировал для фото с пустым футляром для диплома. Друзья ему подыгрывали.
Родители Уолтера так и не раскрыли его обман. Он вернулся домой как дипломированный специалист.
Ранее сообщалось, что высшее государственное образование в России должно быть бесплатным для всех.