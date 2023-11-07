Октябрь, платье и вино. Тест: как хорошо вы знаете Великую революцию 1917 года

Ноябрь начинается с «народных» дат. Только мы вспомнили о том, почему отдыхаем 4 ноября, как пора вспоминать другое! 7 ноября 1917 года случилась Великая Октябрьская революция в России. Проверьте, как хорошо вы помните ее историю в тесте altapress.ru.