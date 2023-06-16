18 июня
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Жизнь

Обь приближается к критической отметке, а Катунь пошла на спад. Паводковая ситуация на Алтае

Altapress.ru рассказывает о паводковой ситуации на Алтае на 16 июня.

Дорога из Артыбаша в сторону Горно-Алтайска.
Дорога из Артыбаша в сторону Горно-Алтайска.
altapress.ru

Река Обь

В районе Барнаула уровень воды стремительно поднялся 16 июня. За сутки прибавилось +14 см, следует из данных Алтайского ЦГМС.. Уровень воды составляет 540 см - на 20 см превышает уровень неблагоприятного явления.

Еще немного, и Обь достигнет критической отметки в 560 см. А при уровне в 615 см начнет топить жилые дома.

В микрорайоне Барнаула Затон ввели режим «повышенной готовности». По данным мэрии Барнаула, в Затоне частично подтоплены девять земельных участков и один участок дороги. Также ограничено движение на остров Шубинский.

При этом в Усть-Пристанском районе уровень воды уже превысил критическую отметку и составляет 587 см. За сутки прибавилось еще 4 см.

Вода начала выходить из берегов. По данным отдела ГОЧС, в селе Усть-Чарыш подтопило 12 приусадебных участков, в селе Клепиково в воде оказались шесть участков.

Обь, вид на Обь, набережная, Нагорный парк.
Обь, вид на Обь, набережная, Нагорный парк.
Дмитрий Лямзин.

Река Бия

Уровень воды в реке Бия около Бийска, наоборот, начал спадать. За сутки он уменьшился на 15 см. Уровень воды составляет 367 см.

В селе Кебезень вода тоже начала постепенно отступать. За сутки -27 см. Уровень воды составляет 612 см. При этом критический уровень все еще превышен - он составляет 606 см.

В селе Полеводка Бийского района начали готовиться к эвакуации людей в любой момент времени. Вода добралась до двух частных домов, жильцам пришлось съехать. Также подтопило шесть присудабеных участков.

Власти села развернули пункты временного размещения в местном клубе. Он вмещает до 100 человек.

Подтоплено шесть приусадебных участков в поселке Полеводка
Подтоплено шесть приусадебных участков в поселке Полеводка
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Река Катунь и Телецкое озеро

Река Катунь тоже пошла на спад. В районе села Сростки уровень воды упал на 29 см и составляет 491 см.

Вселяет надежду ситуация на озере Телецкое. Уровень воды в районе села Яйлю спал на 25 см и составляет 502 см. При этом критический уровень все еще превышен - он составляет 480 см.

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