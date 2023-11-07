О радиации и кровавом сиянии рассказал эксперт. От чего зависит цвет авроры и при чем тут самолеты

Представители научного сообщества говорят, что полярное сияние спровоцировала мощная магнитная буря. Силу которой изначально неправильно рассчитали.

Радиация

Радиационная обстановка 7 ноября прогнозируется невозмущенная, пишет aif.ru. Но ожидается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи.

О цвете сияния

Цвет зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли. Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.

Авиасообщения

Опасности для лайнеров это явление не представляет, считает ученый-астрофизик Вячеслав Авдеев. Полярные сияния происходят на большей высоте, чем летают пассажирские самолеты. Борт не подключен к электрической цепи, габариты у него небольшие — вряд ли разность напряжения наведенных токов на разных его концах будет существенной, уверен исследователь.

А вот спутниковые навигационные системы из-за магнитной бури могут давать сигнал с ошибкой. А это как раз влияет на безопасность авиаперелетов. Однако ранее командир воздушного судна развернул самолет и показал пассажирам полярное сияние. И в иллюминаторы находившиеся в салоне увидели замечательное явление. По мнению некоторых, полярное сияние - настоящее волшебство. А другие усомнились в безопасности маневра.

Прогноз

Сейчас Солнце приближается к максимуму своей активности. Соответственно, сильных магнитных бурь и полярных сияний будет больше.

Алтайский след

Altapress.ru рассказывает, как по небу над Алтайским краем аж пять раз «расползалось» северное сияние. Одни сравнивали его с пожарами, другие — с бирюзой, а третьи — считали предзнаменованием тяжелых испытаний.

В ноябре 1882 года барнаульцы дважды наблюдали полярное сияние. Оба раза оно произошло в морозную и ясную погоду. Сияние продолжалось около четырех часов, начиная с семи вечера.

Очевидец и житель Барнаула Дудоладов вспоминал ноябрь 1882 года и сравнивал полярное сияние с «грандиозными пожарами», которые бывают на Алтае.

"От самого горизонта большая часть неба на северной стороне как бы пылала. Звезды через пламя сияния были видны довольно хорошо. С первого раза казалось, что это отражение одного из тех грандиозных пожаров, которые так часто бывают на Алтае, но длинные боковые полосы свидетельствовали противное, и 3-го и 5-го ноября вспыхивание и потухание сияния повторялись несколько раз".

Особенный переполох полярное сияние произвело на телеграфной станции Барнаула в 1882 году. Явление отразилось на приборах, на магнитной стрелке, которая отклонялась на 40% вместо положенных пяти-восьми. На одной из станций на проводах заметили налет мелких огоньков, которые напоминали бирюзу.

Жители Алтая смогли увидеть грандиозное полярное сияние и 25 сентября 1909 года. Его наблюдали многие страны мира, в том числе Сингапур и даже Батавия (ныне Джакарта) — в шести градусах южнее нулевой широты.

А вот полярное сияние в январе 1938 года для многих жителей Алтайского края осталось незамеченным — все небо было красноватого оттенка, поэтому разглядеть что-либо не получилось.

В первые дни января 1941 года на Алтае вдруг резко потеплело (до +2 градусов), прошли дожди, которые сменила сильная снежная буря. А весной, вечером 1 марта, небо озарилось всполохами полярного сияния. Северная часть горизонта стала багрово-красной. По свидетельствам очевидцев, окраска сияния быстро менялась: переходила в зеленый, потом меняла оттенки. К полуночи полосы напоминали перистые облака. Явление продолжалось до трех часов ночи.Спустя 10 дней Барнаулка вышла из берегов и затопила базар, улицу Пушкина, Ленинский и Социалистический проспекты. Старожилы тогда говорили, что природа предсказывает суровые испытания.

О явлении

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.

Так называемая охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.