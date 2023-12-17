19 декабря
﻿
Жизнь

О чем стоит помолиться на Варварин день: приметы и традиции 17 декабря

В народно-православном календаре 17 декабря отмечали Варварин день. Православная церковь чтит память христианской великомученицы Варвары Илиопольской. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Девушка. Славянка. Венок
Девушка. Славянка. Венок
ССО

Традиции Варварина дня

В этот день крестьяне отправлялись утром в церковь, чтобы помолиться о здоровье и благополучие святой Варваре. Люди верили, что великомученица поможет избежать внезапной смерти без покаяния - самого страшного наказания у христиан.

Варвара Илиопольская – женская заступница. Ей молились бездетные женщины о будущих детях. Также у святой просили, чтобы дети были здоровы.

С приходом зимы дни становили короче, а на улице холоднее, и люди старались лишний раз из дома не выходить. Девушки посвящали время рукоделию.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
Михаил Хаустов

Что нельзя делать 17 декабря?

  • В этот день не стоит отправляться в дальнюю дорогу - можно заблудиться и замерзнуть.
  • Не стоит гулять после захода солнца — по земле разгуливает нечисть.
  • Женщинам нельзя жаловаться и говорить о проблемах, которые возникли со свекровью.
  • Нельзя ругаться, устраивать конфликты, ссоры - только привлечет еще большие неприятности.
  • Запрещено мужчинам обижать женщин, ни родных, ни незнакомых.
Девочка.
Девочка.
CC0

Приметы Варварина дня

  • Звездное небо – к холодам, тусклое – к оттепели.
  • Дым из трубы вверх идет – к морозу, стелется по земле – к потеплению.
  • Красный закат – к ясной погоде.
  • Облачная погода предвещает снег.
  • Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость