4 июля
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Жизнь

Народные художники России, академики, оркестр. Кто приедет в Барнаул на большую выставку в "Титов Арене" и что там покажут

5 июля в комплексе "Титов Арена" в Барнауле откроется художественная выставка "Сибирь — XIII", где представят работы 713 художников и искусствоведов из 11 регионов. Экспозиция станет самой крупной в Алтайском крае за более чем 40 лет, вход на нее будет бесплатным, а гостей на протяжении трех недель ждут мастер-классы и экскурсии.

«Сибирь – XIII».
«Сибирь – XIII».
Никита Постоялко, vk.com/siberiaxiii

Экспозиция в "Титов Арене" занимает 4 тыс. квадратных метров и включает около 1500 произведений искусства.

Посмотреть выставку "Сибирь – XIII" в Барнаул приедут ведущие художники и искусствоведы сибирских регионов, в том числе председатель Союза художников России, Народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Андрей Ковальчук, Народный художник России, академик Российской академии художеств Константин Петров и Народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Муравьев.

«Сибирь – XIII».
«Сибирь – XIII».
Никита Постоялко, vk.com/siberiaxiii

На открытии "Сибирь – XIII", которое состоится 5 июля в 14:00 у "Титов Арены", выступит Барнаульский духовой оркестр. После открытия выставка будет работать до 28 июля ежедневно, с 11:00 до 19:00.

Помимо самой экспозиции гостей выставки ждут экскурсии-лекции, искусствоведческие чтения и мастер-классы. Денис Октябрь и Василий Кукса проведут мастер-классы по живописи, Александр Гордиенко — по акварели, Александр Бувин — по скульптуре , Ольга Алексеенко — по каллиграфии, Иван Ильющенко — по аэрографии. Вход на выставку и встречи проекта будет бесплатным. Программа опубликована в сообществе "Сибирь — XIII".

«Сибирь – XIII».
«Сибирь – XIII».
Никита Постоялко, vk.com/siberiaxiii

Межрегиональная художественная выставка "Сибирь" — это проект Союза художников России. Выставка проходит раз в пять лет в городах Сибири еще с 1960-х, но Барнаул за все это время открывал ее один раз — в 1980 году. В 2023 году проект реализуется с использованием субсидии из бюджета Алтайского края в рамках госпрограммы "Развитие культуры Алтайского края". XIII Сибирские искусствоведческие чтения организованы с использованием гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

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