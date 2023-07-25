27 июля
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Жизнь

На родине алтайской мраморной говядины появится еще кое-что

В селе Дружба Целинного района, где располагается известное предприятие по производству мраморной говядины, в 2024 году начнется новое строительство. По программе комплексного развития сельских территорий здесь планируется возвести спортивный комплекс.

Дома в селе Дружба.
Дома в селе Дружба.
Ирина Пергаева

Как рассказал altapress.ru заместитель главы администрации Целинного района Андрей Артамонов, проект спортивного комплекса готов и прошел все необходимые согласования.

Заявка на включение в государственную программу подана на будущий год. Изначально планировалось, что в Дружбе будет построен бассейн. Однако из-за изменившихся условий финансирования еще в 2019 году проект пришлось пересмотреть.

Спортивный комплекс предлагается небольших размеров с универсальным залом, тренерскими помещениями и раздевалками. Стоимость объекта составляет около 100 млн рублей.

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Ирина Пергаева

Располагаться спортивный комплекс будет рядом с местной школой. В этом году в ней проводят капремонт, за 50 млн рублей меняют кровлю.

Что уже строится

Новый жилой микрорайон в Дружбе начали обустраивать несколько лет назад по программе комплексного развития сельских территорий - провели электричество, водопровод, построили котельную. Всего здесь будет 42 участка.

В 2021 году приступили непосредственно к строительству жилья. Сейчас часть домов уже готовы и заселены. Есть заявки на 2023 и 2024 годы.

Микрорайон в Дружбе необычен тем, что включает в себя муниципальное жилье, которое возводится за госсчет и передается местным жителям по договору социального найма.

Дома в селе Дружба.
Дома в селе Дружба.
Ирина Пергаева
Дома в селе Дружба.
Дома в селе Дружба.
Ирина Пергаева
Дома в селе Дружба.
Дома в селе Дружба.
Ирина Пергаева
Дома в селе Дружба.
Дома в селе Дружба.
Ирина Пергаева
Дома в селе Дружба.
Дома в селе Дружба.
Ирина Пергаева
Дома в селе Дружба.
Дома в селе Дружба.
Ирина Пергаева
Дома в селе Дружба.
Дома в селе Дружба.
Ирина Пергаева

Средняя стоимость дома с отделкой, мебелью и подведенными коммуникациями составляет около 7 млн рублей.

Жить в них будут работники агропромышленного комплекса и социальной сферы Целинного района, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий.

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