3 июня
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Жизнь

МЧС предупреждает: купаться в Алтайском крае пока опасно

Купание в холодной воде в жаркую погоду может привести к беде, сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

Купание запрещено.
Купание запрещено.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В жару многим хочется окунуться в водоемах. Ранее стало известно, что до 7 июня температура воздуха в Алтайском крае будет подниматься выше 35 градусов.

Однако спасатели напоминают, что вода в природных водоемах еще не прогрелась. Резкий перепад температуры при заходе в ледяную воду с жары может привести к судорогам, и велика вероятность утонуть.

Особое внимание нужно уделить детям, чтобы безобидная забава в воде не привела к трагедии.

Это касается и взрослых – окунаться в природные водоемы пока не следует. К тому же официальные пляжи еще не открылись: поблизости нет спасателей, а со дна не убран мусор.

Напоминаем, единый номер телефона экстренных служб – "112".

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