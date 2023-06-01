МЧС предупреждает: купаться в Алтайском крае пока опасно

В жару многим хочется окунуться в водоемах. Ранее стало известно, что до 7 июня температура воздуха в Алтайском крае будет подниматься выше 35 градусов.
Однако спасатели напоминают, что вода в природных водоемах еще не прогрелась. Резкий перепад температуры при заходе в ледяную воду с жары может привести к судорогам, и велика вероятность утонуть.
Особое внимание нужно уделить детям, чтобы безобидная забава в воде не привела к трагедии.
Это касается и взрослых – окунаться в природные водоемы пока не следует. К тому же официальные пляжи еще не открылись: поблизости нет спасателей, а со дна не убран мусор.
Напоминаем, единый номер телефона экстренных служб – "112".