12 марта
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Жизнь

Масленичная неделя — 2024. Как правильно отмечать праздник в понедельник

В 2024 году Масленицу отмечают с 11 по 17 марта. На протяжении недели нужно печь блины и веселиться. Однако у каждого дня есть и свои традиции. О том, что нужно сделать на Масленицу в понедельник, расскажет altapress.ru.

Блины.
Блины.
unsplash.com

Понедельник — "встреча"

Понедельник открывает так называемую «Узкую Масленицу» — первую половину недели. В эти дни можно работать по хозяйству, но другие лучше посвятить празднованию.

В этот день принято ходить в гости к родителям и к сватам. С собой нужно обязательно принести блины, чтобы как следует накормить их и не обидеть.

Обычно в понедельник достраивали развлечения на площадях — устанавливали качели, формировали ледяные горки и строили снежные крепости. Также украшали дом и двор, строили балаганы и делали чучело. Его насаживали на палку, потом ходили с ним по улицам или катали на санях.

Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Его всегда отдавали неимущим, чтобы они помянули души усопших родственников.

Блины.
Блины.
unsplash.com

Какие блины приготовить

В понедельник начинали выпекать блины и готовить к ним начинки (кроме мясных).

На Встречу Масленицы их можно сделать классическими ажурными.

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