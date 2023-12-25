Магия древности. Как на Алтае открывали мистическую выставку кукол семьи Намдаковых

Алтайский краеведческий музей открыл выставку авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы». Эти куклы широко известны в России и за ее пределами. Образ мистических красавиц создал знаменитый российский художник и скульптор Даши Намдаков, а его большая семья помогла воплотить рисунки в жизнь.

В России и мире

Впервые проект увидел свет в 2015 году, премьера состоялась в галерее современного искусства в Иркутске. Затем куклы Намдаковых отправились в Китайский музей мирового искусства «Миллениум» и были с восторгом приняты восточными экспертами. Также выставка проходила в Российском Этнографическом музее как совместный научно-выставочный проект, посвященный теме кукол и народных ремесел монгольских народов.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Название выставки «Ульгер» с бурятского языка означает «сказание». Каждая кукла рассказывает об особенностях бурятской культуры и хранит глубинную связь с азиатскими традициями и буддийскими притчами. Чарующие волшебницы, сильные воительницы и древние монгольские ханши завораживают зрителей изяществом и таинственностью.

В краеведческом музее представлено 20 экспонатов, всего же в семье Намдаковых выпустили в свет уже больше 100 кукол.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Семейное дело

Все члены семьи Намдаковых участвуют в создании куклы. Даши создает образ и делает графический рисунок-эскиз. Затем к работе приступают сестры и братья. Одни мастерят каркас куклы, другие рисуют черты лица, третьи заплетают волосы яка в удивительной красоты прически, четвертые шьют костюмы. В работе мастера используют натуральные материалы и традиционные техники.

Национальные костюмы и исторические атрибуты передаются с мельчайшими подробностями.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Творения семьи Намдаковых возвращают читателя к далеким мистическим временам, когда окружающий мир, казалось, был наполнен волшебством, а судьбой управляли духи предков. Куклы отражают мифологические представления бурят о происхождении мира и человека.

Многие искусствоведы говорят о том, что Намдаковы открыли новое направление в творчестве - этно-фэнтези. Мы видим реальные одежды, аксессуары и атрибутику, можем прикоснуться к реальному бурятскому быту. Вместе с тем, сюжеты этих произведений - мифические и сказочные. Они объединяют культуры многих народов региона - бурят, монголов, китайцев.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Вот бы нам!

Министр культуры Елена Безрукова рассказала на открытии выставки, что видела кукол Намдаковых в Музее Востока в Москве. «Я долго ходила вокруг них и все думала, вот бы нам такое, - вспоминает министр. - Замечательно, что это сбылось».

Под каждую из 20 кукол сделали специальную витрину, выставляли свет, подводили сигнализацию. Сотрудники музея аккуратно распаковывали ящики и, затаив дыхание, доставали эти настоящие бурятские сокровища.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Встреча с древностью

В каждой кукле зритель увидит связь мифа и реальности и связь человека с природой. «Я попрошу каждого гостя пройти все витрины и найти свою куклу, - сказала директор Краеведческого музея Наталья Вакалова. - Когда, вы увидите куклу, от которой вам не захочется отходить, рассмотрите ее внимательно, послушайте, о чем она вам говорит».

Этой магической встрече немало способствуют сами витрины. Подойдя ближе, зритель одновременно видит и кукольный образ, и свое отражение в стекле. Невероятно сильной энергией древних притч и сказок будет наполнено пространство музея все дни работы экспозиции.

«За 200 лет существования музея я не помню такой выставки», - пошутила Наталья Вакалова.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Любить свой народ

«Я хочу передать низкий поклон Даши Намдакову, - сказала на открытии председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. - Можно быть хорошим художником и создавать великие полотна, а можно учить людей любить свою родину и свой народ. Работы Даши и его семьи как раз об этом».

Семья Намдаковых из небольшого бурятского села Укурик в Забайкалье свято хранит традиции предков, как принято у бурят. У старших Намдаковых восемь детей, и любой человек из этой большой семьи всегда поддерживает своих близких и помогает в любую минуту.

Сам Даши много занимается просветительством, а близ родного села создал лэнд-арт парк «Тужи». Здесь установлены его скульптуры, которые изготовлены из природных материалов этой местности и открывают миру древнюю культуру бурятской земли.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Игра и философия

Председатель Алтайского отделения Союза художников Дмитрий Петренко пришел на открытие с маленькой дочкой, которая смешно показывала пальчиком на витрины и говорила: «Кука!». «Куклу мы воспринимаем как то, с чем нужно играть, - сказал Петренко. - Но здесь это произведение искусства, авторский стиль, философское осмысление. Я считаю, что термин «куклы Намдаковых» должен как-то отдельно существовать как явление».

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Кукла занимает особое место в бурятской культуре. Она неразрывно связана с поклонением культу матери и почиталась как хранительница и покровительница женского плодородия, семьи и детей. Куклы присутствовали на алтарях буддийских храмов, использовались в ритуалах и театрализованных представлениях.

«Мы попали в яблочко. Следующий год объявлен президентом Годом Семьи, - сказала Наталья Вакалова. - И я рада, что мы открываем его выставкой произведений этой замечательной семьи Намдаковых. Это очень символично».

Одна из сестер Даши Доржима на открытии выставки призналась, что очень растрогана высказанными здесь словами восхищения и благодарности: «Когда мы затевали это наше кукольное дело, вовсе не думали, что это выльется в какой-то большой проект, и мы будем ездить по России и за рубеж. Пусть для всех зрителей эта выставка станет новогодней сказкой в подарок от нашей семьи».

Выставка «Ульгер: сказки и грезы» работает в зале АГКМ на ул. Ползунова 39. Она продлится до 25 февраля 2024 года. Стоимость билета – от 150 рублей.