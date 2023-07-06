"Это на выставку, что ли, такая очередь?". Как барнаульцы пришли в "Титов Арену" на "Сибирь — XIII" и что они там увидели

5 июля в Барнауле открылась художественная выставка "Сибирь — XIII". В первые же пару часов ее посетили около 1,5 тыс. человек — и это при том, что выставка будет работать три недели. Аltapress.ru побывал на открытии, а еще успел рассмотреть экспозицию до перерезания "красной ленточки".

Гостей на открытии "Сибирь — XIII" было немало: у "Титов Арены" 5 июля собрались не только любители и ценители искусства, но и участники выставки — художники со всей Сибири и даже гости из Москвы.

Специально для тех, кто приехал издалека, организаторы открыли двери на выставку еще до официального перерезания красной ленточки. Тогда же в зал "проникли" и фотокорреспонденты.

Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова.

Прийти на выставку заранее оказалось дальновидным решением, ведь после того, как ее объявили открытой, в "Титов Арене" уже было не протолкнуться. В соцсетях спрашивали: "Это на выставку, что ли, такая очередь?". В залах то тут, тот там слышалось: "Приеду снова, чтобы все как следует рассмотреть".

Рассматривать есть что: выставка в "Титов Арене" занимает четыре тысячи квадратных метров и представляет 1500 произведений искусства 713 художников из 11 регионов Сибири. Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуру, декоративное, монументальное, храмовое и театрально-декорационное искусство, а также искусствоведческие публикации.

Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова.

На открытие "Сибирь — XIII" в Барнаул прилетели почетные гости — например, председатель Союза художников России, народный художник, академик Российской академии художеств, профессор Андрей Ковальчук, народный художник, академик Российской академии художеств Константин Петров, народный художник, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Муравьев.

Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова

Союз художников России проводит выставку "Сибирь" в разных городах раз в пять лет еще с 1960-х. Но Барнаулу ее доверили организовать лишь однажды, в 1980 году. И вот, наконец, в 2023-м заявка от Алтайского края оказалась убедительнее, чем от других регионов. После одобрения заявки проект получил финансовую поддержку правительства Алтайского края.

Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле. Анна Зайкова.

"Сибирь — XIII" будет работать в Барнауле до 28 июля ежедневно с 11:00 до 19:00. Помимо экспозиции гостей выставки ждут экскурсии-лекции, искусствоведческие чтения и мастер-классы. Денис Октябрь и Василий Кукса проведут мастер-классы по живописи, Александр Гордиенко — по акварели, Александр Бувин — по скульптуре , Ольга Алексеенко — по каллиграфии, Иван Ильющенко — по аэрографии.

Вход на выставку и встречи проекта будет бесплатным. Программа опубликована в нашей Афише.