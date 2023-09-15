Любовь, бассейн и клеш. Стильную комедию с легкой эротикой и непростым финалом поставили в МТА

В МТА прошла премьера спектакля, который окунет в атмосферу 1970-х. Это «Прощание в июне» по одноименной пьесе Александра Вампилова. Им занимались режиссер-постановщик Алексей Серов и режиссер Виктор Захаров. Как им удалось погрузить зрителей в состояние романтики и ностальгии – покажем в фоторепортаже altapress.ru.

1973 год. На автобусной остановке студент-выпускник Николай Колесов пытается познакомиться с девушкой Таней, занятой чтением афиш. Он старается уговорить ее пойти с ним на свадьбу к другу, но та не соглашается составить компанию, хоть и весьма заинтригована.

Постепенно чувства героев становятся взаимными, но череда безбашенных поступков Коли, а также строгий ректор – отец Тани – становятся преградой для счастья. Непреодолима ли она – узнаете на следующем показе 13 октября.

Художник-сценограф и номинант главной театральной премии «Золотая Маска» Илья Кутянский удивил зрителей, поместив на сцене настоящий бассейн. В сочетании со светом (художник и лауреат «Золотой Маски» Дмитрий Зимченко) он придавал особенную чувственность романтическим сценам.

Атмосферу 1970-х подарили брюки-клеш, начесы, студенческая свадьба и живая музыка. Кавер-группа ZZ-Pop исполняла главные хиты ушедшего времени: «Вся жизнь впереди», «Волшебник-недоучка» и другие.

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