Любые подземные пространства для укрытия населения предложили использовать в МЧС

МЧС прорабатывает правовые механизмы для использования любых подземных пространств для укрытия населения при военных конфликтах, сообщает ТАСС.

Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков. И сделал акцент на приграничных территориях.

Накануне о вопросах к Минобороны заявил белгородский губернатор.

Один из жителей спросил - почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года. Но власти говорят, «что все под контролем».

На что глава региона ответил, что у него больше вопросов к Минобороны, чем у местных жителей. И отметил, главная задача - обеспечить безопасность жителей приграничного с Украиной региона.

Ранее власти Барнаула призвали объяснять населению, где прятаться при воздушной тревоге. Мэрия попросила развесить в подъездах памятки: как реагировать на сирены и гудки, куда бежать при воздушной и радиационной тревоге и что такое заглубленные помещения, в которых можно прятаться. Понятно, что ситуация в стране беспокойная, учитывая, что президент заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

Также появлялись сообщения о подготовке бомбоубежищ с операционными.