Климатический ужас. Аномальный зной, которого не было 90 лет, накроет Сибирь и Алтай

Синоптики Gismeteo прогнозируют небывалое повышение температуры в регионах Сибири и Урала. Столбики термометров подскочат сразу на 10 градусов выше нормы.
Резкая жара связана с приходом горячего воздуха из Центральной Азии.
Аномальный зной накроет Томскую и Новосибирскую области, а также Алтай и Кузбасс.
Уже с 3 июня в Алтайском крае прогнозируют потепление до +36 градусов, а с 4 июня оно будет только усиливаться, достигнув пика 5 и 7 июня.
Жара начнет спадать только 9 июня.
Самая высокая температура ожидается в Омской области. Столбики термометров будут показывать даже в тени до +38 градусов - невероятная для начала лета отметка.
Такие рекорды июньской жары в Омске были установлены в 1936 и 1937 годах.
В Москву и Санкт-Петербургу, наоборот, придут холода. Показатели будут ниже нормы - температура не превысит +14...+16 градусов.