16 декабря
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Жизнь

Какими будут сладкие новогодние подарки для детей в Барнауле

Подарки получат школьники с первого по четвертый класс, учащиеся коррекционных школ и воспитанники детдомов, ребята, нуждающиеся в социальной поддержке, а также дети участников специальной военной операции. Об этом сообщает altairegion22.

Новогодние подарки.
Новогодние подарки.
altairegion22

Известно, что кондитерская фабрика «Алтай» изготовила почти 127 тыс. подарков. Вес каждого - 698 гр. А в каждом подарке лежит 41 конфета, батончик и глазированное печенье.

При этом для для детей, которые больны целиакией, подготовили особые новогодние подарки. В их состав вошла продукция, которая не содержит глютена. Таких наборов 120 штук. Вес каждого - 721 гр.

Конфеты упаковали в яркую коробку в виде книжки. Также детей ждет вложение с увлекательной игрой.

Ранее мы подсказывали 10 идей, куда можно сходить на неделе в Барнауле.

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