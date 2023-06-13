Горячую воду отключат больше чем на сутки почти в 50 домах Барнаула

Горячую воду отключат с 10:00 утра 14 июня до 2:00 ночи 15 июня.
Отключения связаны с проведением работ на магистральной теплосети М-22 в районе дома по проспекту Ленина, 113.
Горячую воду временно ограничат в 47 многоквартирных и четырех частных домах, в одном детском саду и в нескольких административных зданиях в центре города по следующим адресам:
Микронная, 11, 9, 7.
Футбольный, 11а, 10, 12, 14, 16.
Ленина, 119, 93, 93б, 95, 97, 111, 113, 119а, 99, 105, 101, 103, 107, 109, 123.
Колесная, 12.
Свердлова, 69, 71, 84, 82, 86, 78, 73, 75, 88, 80, 67.
Красный текстильщик, 6.
Бехтерева, 5.
Главная, 3, 6, 2, 2а, 2б, 11.
Деповская, 36, 34.
Зеленая роща, 1, 11.
Новоугольная, 24, 26, 28.
Профинтерна, 35, 37, 39.
Бехтерева, 1, 2г, 1а.
Угольная, 16а.