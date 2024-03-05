Фермеры нашли редкую оранжевую летучую мышь, похожую на бабочку.

По размеру летучая мышь очень маленькая, а размах крыльев всего 20 см.
При этом тело оранжевое, а на крыльях есть черные пятна — мышка очень похожа на бабочку.
Предполагается, что летучая красотка жила в банановой роще. Оказалось, что в Таиланде обитает редчайший вид оранжевых летучих мышей. Однако они на грани вымирания.
Фермеры решили, что не правильно сажать летучую мышь в клетку и отпустили ее.
Ранее сообщалось, что на одном из пляжей Таиланда вода окрасилась в ярко-зеленый цвет.
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