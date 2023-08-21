День офицера - 21 августа. Бравые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем офицера в прозе
Честь офицера — это честь страны, с достоинством и доблестью ее положено хранить. И только лучшие из мужчин достойны этого звания. Поздравляю с праздником всех офицеров. Желаю мира и не знать тревог. Желаю, здоровья богатырского, чтобы всегда хватало сил стоять на страже покоя нашей отчизны. Пусть ваши сердца всегда полнятся отвагой, справедливостью и настоящим мужским достоинством.
От всей души поздравляю с Днем офицера и желаю бравой чести и достоинства, великих побед и доброй службы, уверенных сил и крепких нервов, стойкой выдержки и несомненной удачи. Желаю гордо по жизни нести звание офицера, никогда не забывая о долге перед Родиной, любви к родным и мужества в сердце.
Поздравляю с Днем офицера. Желаю мужества, уверенности, силы, здоровья, энергии, решительности, непоколебимости, смекалки и гордости. Желаю всегда оставаться достойной личностью страны, истинным защитником семьи, верным плечом любимого человека!
Поздравления с Днем офицера в стихах
С Днем офицера поздравляю
Всех тех, кто служит и служил!
Я преклоняюсь перед честью
Достойных, волевых мужчин.
За честь мундира вам желаю
Я до конца всегда стоять,
И данной в юности присяге
Желаю вам не изменять.
Пусть ваше праведное дело
Всегда ведет вперед к мечте.
Желаю счастья, офицеры,
Всегда служить своей звезде.
С днем офицера поздравляю.
Я славлю силу, доблесть, честь.
Нам не страшны любые беды,
Когда такие парни есть.
Пусть благородство не оставит,
И будет сильной пусть душа,
Пусть вдохновляет вас призвание
И жизнь пусть будет хороша.
Здоровья вам, успехов в жизни,
Присягу данную беречь,
Пусть звезды новые коснуться
За все заслуги ваших плеч.
«Честь офицера» не просто слова,
Не просто красивая фраза.
Быть офицером — это судьба
Жизнь отдавать по приказу.
Я всех офицеров поздравить хочу
С праздником вашим суровым.
Стоите на страже плечом вы к плечу,
Стране жизнь отдать вы готовы.
Желаю вам мира и радости,
Служите на благо страны.
Любовь пусть всегда будет рядом,
А в мире не будет войны.
Поздравления с Днем офицера в смс
Никогда ты не позволил,
Бросить на мундир хоть тень,
Потому тебя поздравим
В этот офицера День.
Пожелаем крепких нервов,
Ну, и счастья — полный дом,
Чтобы был тыл прикрыт надёжно,
И не стать боевиком.
Такие люди в нашей армии
И не фантом, и не химера:
Достойный, честный поздравляю я
Тебя сейчас с Днём офицера.
Пусть честь мундира не запятнана,
Тобой вовеки остается.
Ну, а сегодня и всегда
Пускай удача улыбнётся.
Офицеров поздравляем
С их прекрасным этим днём.
Если сильно нас попросят,
Строевую им споем.
Ну, а так, то им желаем,
Честь мундира не ронять,
И от всех врагов всё так же
Нас отважно защищать.