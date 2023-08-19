День фотографа - 18 августа. Фотогеничные поздравления в прозе, стихах и смс

На мир, смотря

Сквозь объектив,

Ты ловишь миг счастливый,

Мгновение остановить

Фотографу под силу.

Пусть мир позирует тебе,

Все грани открывая,

В День фотографии удачных

Снимков я желаю.

Восторг, печаль и доброта

Живут пусть в кадре каждом,

Желаю, чтоб известным смог

Проснуться ты однажды.

В день фотографии желаем

Фотографам всем вдохновенья,

А их моделям и клиентам —

Фотогеничности, терпенья,

Пусть кадров будет классных много,

И техника пусть не подводит,

Пусть каждый мастер нужный ракурс

И освещение находит!