День фотографа - 18 августа. Фотогеничные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем фотографа в прозе
Сегодня профессиональный праздник фотографов, поздравляю вас! Желаю творческих идей, оптимизма и совершенства. Покорения всех вершин и отличного продуктивного настроя во всех делах.
Поздравляю со Всемирным днём фотографии. Хочу пожелать, чтобы в суете будничных забот всегда хватало времени на то, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни, счастливые события и важные даты. Пусть чудесные фотоснимки всегда радуют глаз и поднимают настроение, пусть памятные фото дарят массу положительных эмоций и ощущений теплоты.
Всемирный день фотографии — это праздник творчества, вдохновения, желания выразить свое видение и талан. С праздником всех фотографов, профессионалов и любителей, всех возрастов, полов и рас! Черпайте дары музы, находите потрясающие ракурсы, зум и цветопередачу. Развивайтесь и будьте всемирно знамениты!
Поздравления с Днем фотографа в стихах
На мир, смотря
Сквозь объектив,
Ты ловишь миг счастливый,
Мгновение остановить
Фотографу под силу.
Пусть мир позирует тебе,
Все грани открывая,
В День фотографии удачных
Снимков я желаю.
Восторг, печаль и доброта
Живут пусть в кадре каждом,
Желаю, чтоб известным смог
Проснуться ты однажды.
В день фотографии желаем
Фотографам всем вдохновенья,
А их моделям и клиентам —
Фотогеничности, терпенья,
Пусть кадров будет классных много,
И техника пусть не подводит,
Пусть каждый мастер нужный ракурс
И освещение находит!
Ко всем, кто фотографии творит,
Кто сохраняет важные мгновения,
К вам праздник замечательный летит,
Чтоб подарить побольше вдохновения!
Пусть фото наслаждение принесут,
Чтобы счастливые глаза всегда сияли!
Пусть радости вас ежедневно ждут,
Чтоб вы шедевров очень много сняли!
Поздравления с Днем фотографа в смс
Фотографироваться любят
Почти все взрослые и дети,
День фотографии сегодня
Все отмечают на планете,
Пусть будет больше фотокадров,
Сюжетов много самых разных,
Пускай останется на снимках
Эмоций много ярких, классных!
Всех, кто фото уважает
Поздравляю нынче я.
Ну-ка, аппараты взяли —
Кадр поймать пора, друзья.
Фотографий вам счастливых
И улыбок озорных,
Пусть замрет момент восторга
Обязательно на них.
Мы без снимков нашу жизнь
Давно не представляем,
Я с днем фото от души
Нынче поздравляю.
Пусть сверкают вспышки ярко,
Пусть кричат: «Скажи-ка чиз»,
Я желаю, чтоб все фото
Непременно удались.