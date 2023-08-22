23 августа
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Жизнь

Через тернии — к Звездной. В планировке северо-запада Барнаула всплывают новые проблемы

Вопрос застройки окрестностей планируемого продолжения ул. Звездная в Барнауле вновь стал камнем преткновения на заседании градостроительного совета 21 августа. Как решается эта коллизия и какие еще объекты рассматривали архитекторы, читайте в материале altapress.ru.

Павловский тракт, 333.
Павловский тракт, 333.
Проектная документация.

Вопрос «космического» масштаба

Ранее мы уже писали о том, что в результате некоторой межведомственной рассинхронизации сложилась непростая ситуация в районе предполагаемого продолжения ул. Звездная в Барнауле. Участки, нарезанные федеральными ведомствами и проданные частникам, частично «залезли» на территорию будущей ул. Звездной.

Разрешить сложившуюся ситуацию непросто, но, по мнению городских властей, возможно. Пока что это делается, практически, в «ручном» режиме. Так, при рассмотрении комплекса по ремонту автомобилей на Павловском тракте, 333, состоящего из двух зданий, архитекторы оказались вынуждены разъяснять заказчику суть проблемы и уговаривать его пойти городу навстречу. Тот, впрочем, на диалог шел охотно.

Павловский тракт, 333.
Павловский тракт, 333.
Проектная документация.

Провести параллели

Комплекс рассматривается повторно. Проектировщик учел ряд замечаний, высказанных на предыдущем градсовете и касающихся, в основном, внешнего вида зданий, и отчитался об устранении выявленных недочетов.

Выслушав докладчика, архитектор Сергей Боженко предложил повернуть один из корпусов параллельно ул. Звездной, а не перпендикулярно — чтобы раскрыть возможность пропуска грузового транзита из власихинского промышленного узла в северный.

Сергей Боженко,
архитектор:

У нас это очень больная тема, нам надо развивать структуру транспортную в нашем городе. Технология использования комплекса не поменяется, если развернуть один корпус, зато такой ход позволит развивать планировочную структуру Барнаула, а это важнее.

Павловский тракт, 333.
Павловский тракт, 333.
Проектная документация.

Зачем такая широкая улица

Заказчик, имя которого осталось неназванным, выразил готовность к диалогу, добавив, что и другие известные ему собственники участков на будущей ул. Звездной готовы к обсуждению и согласны дать «зеленый свет» дороге. Вместе с тем, он указал, что не вполне понимает, в чем суть проблемы и зачем делать ул. Звездную такой широкой — 100 м.

Председатель градсовета, вице-мэр Барнаула Андрей Федоров пояснил, что в профиль улицы входит не только дорожное полотно, но и прилегающие территории, на которых располагаются линии освещения, тротуары, где-то — зеленые зоны, под которыми укладываются коммуникации и магистральные сети.

Андрей Федоров,
вице-мэр Барнаула:

У нас есть улицы: Павловский тракт, Малахова. Они могут выглядеть шириной 50 м, но профиль у них до 100 м может достигать.

Павловский тракт, 333.
Павловский тракт, 333.
Проектная документация.

Как решается проблема

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, зампред градсовета Антон Воробьев указал, что, если будет принято решение о создании отрезка ул. Звездная, соединяющего Павловский тракт и пр. Космонавтов, то встанет вопрос изъятия части земельных участков для муниципальных нужд.

Антон Воробъев,
зампред градсовета:

Стоимость изъятия будет возрастать, если будут размещены объекты капитального строительства. Поэтому мы и предлагаем сместить здание — чтобы минимизировать возможные затраты.

Андрей Федоров предложил провести в администрации совещание с участием заказчика. Он выразил мнение, что вопрос изъятия в данном конкретном случае вряд ли встанет, и заверил заказчика, что совещание состоится в ближайшее время. Таким образом, решение по объекту пока отложено.

Павловский тракт, 333.
Павловский тракт, 333.
Проектная документация.

Другие объекты

Что касается других объектов, рассмотренных в понедельник градсоветом, то среди них фигурировала заправка «Лукойл» на Змеиногорском тракте, которую подвергают незначительной реконструкции, магазин на ул. Ярных, 31, магазин на ул. Телефонная, 143 — возле планируемого необычного храма в грузинском стиле.

Также запроектирован большой специализированный магазин на ул. Придорожная, 41 (возле расположенного на Павловском тракте Леруа Мерлен). Чем в нем собираются торговать, не сообщается, однако выглядит здание внушительно: разной этажности, с террасами и интересными архитектурными элементами.

Придорожная, 41.
Придорожная, 41.
Проектная документация.
Придорожная, 41.
Придорожная, 41.
Проектная документация.
Придорожная, 41.
Придорожная, 41.
Проектная документация.
Придорожная, 41.
Придорожная, 41.
Проектная документация.
Придорожная, 41.
Придорожная, 41.
Проектная документация.
Придорожная, 41.
Придорожная, 41.
Проектная документация.
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