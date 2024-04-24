Библионочь – 2024: «Ростелеком» поддержал книжную акцию в Рубцовске

«Ростелеком» выступил партнером Всероссийской акции «Библионочь–2024», прошедшей 19 апреля под девизом «Читаем всей семьей» и посвященной Году семьи. Компания помогла провести мероприятие «Библиотечной информационной системе» (БИС) города Рубцовска Алтайского края и передала в подарок книги собственного издания.

В библиотеки приходят, чтобы общаться, бродить между книжных полок и говорить о книгах, а еще рукодельничать, пить чай с булочками и чувствовать себя как дома. Все это было у нас в этот раз. «Библионочь» посетили больше тысячи книголюбов. Такие события очень нужны сегодня, и мы благодарим партнеров за помощь в организации масштабного мероприятия, — сообщила директор «Библиотечной информационной системы» Елены Кайгородова.

«Ростелеком» сотрудничает с БИС Рубцовска несколько лет. На «Библионочь – 2024» провайдер, как и в прошлом году, подарил партию собственного пособия «Азбука интернета» для обучения рубцовских пенсиноеров на компьютере, которое проводят сами сотрудники библиотеки. В этот раз компания отдала в библиотечный фонд еще и новый выпуск издания, посвященный основам работы на смартфоне.

В подарок для гостей «Библионочи» «Ростелеком» также передал экземпляры книги Станислава Макарова «Этот прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», изданные при поддержке компании. В книге объемом в 500 страниц автор доходчиво, простым языком учит детей и родителей правильному поведению в интернете, чтобы они не стали жертвами киберпреступников.

Если вы считаете, что ИТ-компания и книги несовместимы, то зря: чтение книг в цифровом мире занимает особое место. Электронный сервис «Аудиокниги Литрес» на сайте «Ростелекома» имеет многотысячную аудиторию подписчиков, а раздел «Аудиокниги» видеосервиса Wink пользуется спросом не меньше, чем фильмы и сериалы. Мы понимаем ценность и важность «живой» книги и периодически издаем для пользователей интернета полезное чтиво и учебные пособия, — рассказала директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома» Ирина Белкина.

Подробнее про услугу «Аудиокниги Литрес» читайте на официальном сайте «Ростелекома». Подключить цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink можно по ссылке или скачав на смартфоне одноименное мобильное приложение.

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