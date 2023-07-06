Барнаульцы сами смогут выбрать название для сквера на пересечении улиц Ускова и Взлётной

Скверу на пересечении улиц Ускова и Взлётной будет присвоено официальное название. Соответствующее решение было принято в городской администрации в связи с поступившим в мэрию обращениями жителей с просьбой дать этой зеленой зоне имя.

Мы называем его «наш», но понимаем, что у такого уютного и популярного места должно быть своё имя, поэтому предлагаем дать ему официальное название, — говорится в письме от горожан.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев дал поручение профильному комитету провести соответствующую работу, чтобы определиться с наименованием зеленой зоны.

Сквер на пересечении улиц Ускова и Взлётной. Фото: архив газеты «Вечерний Барнаул».

Принять участие в выборе названия для сквера смогут сами жители города. Для этого необходимо направлять свои предложения на почту imya.skver@mail.ru, написав небольшое пояснение, почему именно так стоит назвать сквер, и указав свои контактные данные.

Также можно оставлять свои предложения в комментариях под соответствующей новостью на официальной странице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в социальной сети «ВКонтакте».

Важно отметить, что на период сбора предложений от горожан пост будет закреплен в главных новостях.

Сквер на пересечении улиц Ускова и Взлётной. Фото: архив газеты «Вечерний Барнаул».

Предложения можно направлять до 31 июля 2023 года, затем комиссия, в которую войдут представители администрации города, администрации Индустриального района и инициативная группа жителей, выберет три наиболее интересных варианта, из которых путем голосования горожане смогут определить лучшее.

Затем культурологическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении выбранного названия в части обеспечения единых исторических, культурных и географических подходов, соблюдения правил топонимики и русского языка.

Официальное название сквера будет утверждено Постановлением администрации города.

Ранее «Алтапресс» неоднократно сообщал, что зеленую зону на пересечении улиц Ускова и Взлётной благоустроили в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».