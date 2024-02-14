Алтайский краевой театр драмы представит на сцене роман-антиутопию "Саша, привет!"

Действие происходит в смоделированной и при этом узнаваемой Москве будущего.
В рамках гуманизации правосудия в стране ввели смертную казнь за экономические преступления и преступления против нравственности. Главный герой Сергей Фролов — специалист по литературе «серебряного века», преподаватель Московского государственного университета современного искусства и культуры. Его приговорили к высшей мере наказания.
Он ожидает приговора в комфортабельных условиях специального Комбината-СК, близких к обычной жизни с охраной, бесплатной едой, вайфаем и интернетом. Каждый день по утрам обреченный прогуливается под дулом пулемета Саши, который сработает неизвестно когда.
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