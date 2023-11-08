«А в детстве хотела быть трансформером». Как алтайская учительница борется с тяжелой болезнью и покоряет Россию

«После болезни я все время боюсь чего-то не успеть», - признается Наталья Смарыгина, советник директора по воспитанию и учитель английского языка барнаульского лицея №73. У Натальи аспергиллез – грибок черной плесени в легких. Это неизлечимо, и она старается брать от жизни максимум. Всего за несколько лет работы в школе Наталья получила множество наград, а в 2023 году победила во всероссийском проекте «Учитель большой страны». Мы поговорили с Натальей о профессии преподавателя, блогерстве, современных детях, играх и ее семье.

Все дороги приводят в школу

Школьники и родители называют Наталью Смарыгину учительницей от Бога. Кажется, она сразу родилась учителем, а не стала им. Однако сама Наталья так не считает:

«Рождаются ребенком, - смеется она. - Конечно, у всех нас есть определенные склонности и задатки. Но все равно люди разные. Одни чуть ли ни с младых ногтей грезят о профессии учителя и потом действительно становятся прекрасными преподавателями. А другие, как и я, приходят в школу далеко не сразу».

Наталья честно признается: в детстве она хотела быть роботом-трансформером. Но такого факультета в алтайских вузах нет. А потому пришлось выбирать другую специальность, и Наталья решила стать учителем английского языка, поступив в АлтГПУ.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

Получив диплом учителя, наша героиня не спешила сразу идти в школу. Вместо этого она работала на историческом факультете родного педагогического вуза. Спустя восемь лет работа в образовании Наталье наскучила вовсе, и женщина кардинально поменяла сферу деятельности. Ушла в кадры, а чтобы не тосковать в офисе, попутно открыла свое праздничное агентство.

Но в 2016 году жизнь неожиданно перевернулась. Врачи выявили у Натальи болезнь - аспергиллез, при котором органы поражает грибок черной плесени. Процесс этот необратимый, а прогнозы врачей были неутешительны — они отвели Наталье всего пять лет жизни. А ведь у нее на руках была маленькая дочка, которая только пошла во второй класс, множество планов и простое желание жить.

Женщина прошла через все стадии горевания: отрицание, злость, торг, депрессия… У нее опустились руки, больше не хотелось ничего. И вдруг в один из самых черных дней Наталье позвонили. Классный руководитель дочери спрашивала, есть ли у нее на примете учитель английского языка. И женщина посчитала это знаком — пора действовать. Через две недели она уже пришла устраиваться в лицей №73.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

Вопреки страхам

«У меня были большие сомнения по поводу работы в школе, - вспоминает Наталья. - Но меня очень поддержал муж. Он уже привык к моим нестандартным решениям. Потому спокойно воспринял идею закрыть бизнес, уволиться со спокойной работы и пойти работать учителем английского языка».

Женщина признается, что первое время ей было страшновато. Ведь до этого учительницей она не работала и боялась, что не сможет найти общий язык с учениками. «Но, как оказалось, законы общения во многом одинаковы и для детей, и для взрослых. Ведь ребенок — это отдельная цельная личность, заслуживающая уважения, доверия и честности», - говорит женщина.

С тех пор прошло восемь лет. За это время Наталья победила во множестве профессиональных конкурсов, родила сына и стала советником директора по воспитанию. А два года назад взяла классное руководство над пятым классом.

«Мне кажется, что все было не зря. Если бы я сразу после вуза пошла работать в школу, то неизвестно, как бы сложилась моя судьба. Может быть, я бы не стала тем, кем сейчас являюсь. Потому я благодарна за полученный опыт и смотрю на жизнь под новым углом», - говорит Наталья.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

Однако болезнь все еще прогрессирует.

«Но я научилась с ней жить и, более того, спокойно о ней рассказываю широкой публике. Мой опыт может быть полезен другим людям, которые тоже проходят через подобные испытания. И я надеюсь, мне удастся показать, что безвыходных ситуаций не бывает, и надежда есть всегда», - считает наша героиня.

Гонка со временем

Болезнь также научила Наталью ценить время. После диагноза у женщины появился страх чего-то не успеть, что-то не доделать. Отчасти это объясняет ее большое количество достижений. В начале года женщина стала финалистом всероссийского соревнования-хакатона от образовательной платформы «Сферум». В январе победила во всероссийском конкурсе «Самый вдохновляющий педагог-блогер», в сентябре заняла первое место во всероссийском проекте «Учитель большой страны». А в октябре ее портрет повесили на Доску почета «Учительская слава Барнаула».

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

Многие люди спрашивают у Натальи, как она все успевает. На что она всегда отвечает: «Вы не знаете, сколько я еще не успеваю!»

«И все-таки я стараюсь уделять внимание своей семье, ведь родные — моя главная поддержка и опора. Совместные путешествия, походы в театр и кино помогают мне перезагрузиться после тяжелых рабочих будней», - говорит наша героиня.

В семье Натали есть добрая семейная традиция: каждый вечер они собираются за столом и болтают обо всем на свете, без телефонов и гаджетов. Обсуждают, как у кого прошел день, и делятся новостями. Даже психологи отмечают, что такое времяпровождение — это особенный вид терапии.

«Еще мы очень любим выходить на пикники в соседний парк. Пьем горячий чай, едим бутерброды и просто играем на природе. Раз в месяц я с дочкой устраиваю особенные «Дни девочек», когда мы проводим время только вдвоем: ходим по магазинам, в кафе и просто общаемся. А сынок любит по вечерам вместе с папой смотреть на город», - рассказывает Наталья.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

Специальный вопрос Наталье Смарыгиной

- Не хочется снова поменять место работы?

- Вовсе нет. Но как только я пойму, что работать в школе мне больше не нравится, то уйду.

Я глубоко убеждена, что не стоит заниматься тем, что не приносит удовольствия. Особенно в школе. Ведь чему можно научить и вдохновить детей, когда сам не горишь собственным делом?

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

Полезные игры

- Современные дети действительно таковы, как их рисуют большинство учителей: зависимые от гаджетов и с клиповым мышлением?

- Вы знаете, это особенность каждого поколения: считать, что вот раньше было лучше. И дети были другими, и трава зеленее. Не зря еще классик Михаил Лермонтов писал: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри — не вы!»

Конечно, сейчас дети растут в совершенно других условиях, чем те же ребята 1980-х и даже 1990-х. Они потребляют информацию в огромных количествах и впитывают ее, как губки. Причем требуют подтвержденных фактов и серьезных аргументов, на слово уже не верят.

Но при этом они иногда схватывают поверхностные знания. Особенно это заметно, когда начинаешь с ними разговаривать. Вот недавно подняли на классном часе тему вейпинга. Ученики тут же гордо заявили, что уже знают, что это такое и как работает. Но стали с ними разбираться в теме глубже — узнавать, как вырабатывается никотиновая зависимость, какие могут быть последствия для здоровья — и они уже с интересом начали слушать. Поэтому задача современного учителя - помочь детям увидеть суть проблемы.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

- Общаясь с детьми, как со взрослыми, не теряет ли про этом учитель свой авторитет?

- Мне кажется, авторитет теряется как раз тогда, когда о нем постоянно переживают. Заботясь о том, как бы не допустить ошибку и не утратить влияние, можно только зайти в тупик. Важно понимать, что мы все совершаем ошибки, нужно только уметь их признавать. И на этом строится авторитет.

К тому же я считаю, что с детьми можно и нужно разговаривать как со взрослыми. На самом деле, это во многом облегчает общение с ними. Например, мы с сыном перед тем, как идти в магазин, всегда договариваемся: у нас есть определенная сумма, и на эти деньги мы сегодня купим только продукты и что-нибудь сладенькое, а игрушки в другой раз. И даже если он вдруг видит на витрине машинку, которая ему очень понравилась, я ему напоминаю: «Андрюша, мы же с тобой договаривались». И он мне отвечает: «Да, я помню, тогда вернемся за ней в следующий раз».

Но при этом важно помнить, что дети — это все же не взрослые. С ними очень важно играть.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

- А как игры помогают в обучении?

- С помощью игр мы прививаем желание учиться. Когда школьники чем-то увлечены и у них горят глаза, они сами тянутся к новым знаниям. К тому же творческие задания развивают креативное мышление. Ученик вряд ли что-то запомнит, если просто опишет на английском персонажа из учебника. Но если он возьмет своего любимого героя мультфильма, сделает из его описания загадку, а потом еще нарисует портрет — то можно быть уверенным, что урок будет точно усвоен. К тому же мы ничуть не отклоняемся от учебного плана, просто делаем задания более живыми.

Мне самой нравится общаться с детьми и быть с ними на одной волне. На перемене мы можем обсудить с девочками корейские группы и выяснить, кто из них лучше: Stray Kids или BTS. Да и потом всегда есть, что обсудить с дочерью-подростком.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

«Должен» - неправильное слово

- Сейчас родители особенно обеспокоены дальнейшей жизнью своего ребенка. Им важно, чтобы их чадо стало успешным. Но кто должен заниматься с ребенком: учитель или родитель?

- Не люблю слово «должен». Это из серии «хорошая мать должна…» или «вот ты - учитель, ты должен...» Общая цель преподавателей и родителей: помочь нашим детям стать достойными людьми и прожить счастливую жизнь. Ведь самое главное — оставаться человеком.

Слово «успешный» здесь тоже не очень подходит. Понятие успеха у каждого свое. Для одних — это добиться карьерных высот. А для других - построить крепкую семью, или печь вкусные пирожки и радовать близких. На самом деле, нет каких-то правил и критериев, которым мы должны следовать. Нужно лишь заниматься тем, что делает нас счастливыми.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

Информационная грамота

- Вы ведете блог во «Вконтакте», на который подписаны уже 6 тыс. человек. На кого он рассчитан?

- В первую очередь, мой блог полезен педагогам и советникам по воспитанию. Хотя дети на меня тоже подписаны. В нем я рассказываю о работе в школе, делюсь полезными идеями, а иногда просто рассказываю смешные или трогательные истории из жизни.

- А родители учеников не стали возмущаться вашей активности в социальных сетях?

- Наоборот, родители так же, как и ученики, поддерживают меня, пишут комментарии под постами и ставят «лайки».

К тому же, мой блог больше профессиональный, чем личный. Мне кажется, некоторые фотографии не стоит выкладывать на общее обозрение, ими нужно делиться только с близкими. Раньше в «Инстаграме» (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) у меня была закрытая страничка, в которой я выкладывала фотографии исключительно для родственников и друзей.

Я считаю, что если учитель что-то публикует в интернете, он должен помнить о том, какую реакцию это может вызвать в будущем. Ведь социальные сети жестоки, и люди могут использовать любой сомнительный контент во вред. Это касается не только учителей — правило действует одинаково для всех пользователей сети.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

- Помогает ли блогерство вам в работе?

- Конечно. Во-первых, это очень интересно самим детям. Мы создали в лицее медиагруппу и учим школьников вести свои блоги и развивать собственный бренд в социальных сетях. А также объясняем основы информационной грамотности. Я объясняю ученикам, о чем можно рассказывать в интернете, а чем делиться не следует, и какие последствия могут их ожидать даже спустя долгое время. Ведь интернет помнит все.

Нет ничего плохого в том, что ребенок начинает интересоваться соцсетями. Главное, делать это с умом.

Я и сама все время учусь новому, посещаю курсы и форумы. Не бывает лишних знаний.