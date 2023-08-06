7 августа
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Здоровье

Врач назвала продукты, которые можно есть даже после истечения срока годности

Нутрициолог назвала список продуктов, которые можно употреблять в пищу даже по истечении срока годности и расскзала, при каких условиях, передает "Подмосковье сегодня".

Хлеб.
Хлеб.
freepik.com/KamranAydinov

От просроченных продуктов может начаться воспаление кишечника.

Однако есть несколько исключений, о сроке годности которых можно не беспокоиться.

Среди них, например, хлеб. По окончанию срока годности он становится черствым, но его все еще можно есть - в виде сухарей, например. Но только если не нарушена технология производства и хранения, ведь иначе он просто заплесневеет.

Безопасен и шоколад. Он может покрыться белым налетом - но так просто кристаллизуется сахар или застывшее масло.

Также врач напомнила и правила хранения продуктов. Например, макаронные изделия без яиц в составе можно хранить два-три года, если упаковка не вскрыта.

А зерновые культуры - от полугода до двух лет. Исключение может стать только зараженная жуками бакалея.

Нутрициолог напомнила и ряд продуктов, у которых срок годности вообще не ограничен - это сахар, соль, уксус.

Но в целом, экономя на еде, можно добиться серьезных проблем с кишечником - интоксикации или заражения микроорганизмами. Лечение в таких случаях обойдется дороже полезной свежей еды, предупреждает врач.

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